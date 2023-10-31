У селі Львівської області виділять 33 млн гривень на будівництво Центру захисту громадян, — ProZorro

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Департамент капітального будівництва Львівської обласної адміністрації на основі тендерних результатів довірив компанії "Будівельний альянс Монтажпроект" будівництво Центру захисту громадян у Східницькому районі, розташованого в Новому Кропивнику. Сума операції склала 33 млн грн.

Ця інформація була опублікована в системі закупівель ProZorro.

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Деталі тендеру на будівництво Центру захисту громадян

За планами, до завершення 2024 року компанія зобов'язується виконати основні будівельні роботи, застосувати вогнезахисні заходи для металоконструкцій, встановити інженерні та комунікаційні системи, а також забезпечити відеоспостереження, захист від пожежі та блискавок, побудувати опорну стіну, встановити вуличне освітлення та облагородити прилеглу.

Через те, що у торговому процесі інших учасників не було, "Будівельний альянс Монтажпроект" став єдиним виконавцем.

Для участі у конкурсі компанії мали продемонструвати свою фінансову стабільність. Організатори тендеру встановили умову, згідно з якою учасник мав показати чистий прибуток, що дорівнює або перевищує 100% від передбачуваної суми проєкту, за останні три роки: 2020, 2021 та 2022.

Тендери на будівництво Центру захисту громадян. Фото: скриншот

Відгуки іншої компанії

У повідомленні також зазначається, що на виставлені умови відгукнулася невідома компанія, стверджуючи, що такі фінансові вимоги несправедливо обмежують конкуренцію та натякнула на можливу корупційну поведінку.

У відповідь організатори тендеру заявили, що високі фінансові вимоги ставляться з метою гарантувати якісне та своєчасне виконання робіт. Було також зазначено, що виконавець самостійно оплачує матеріали, оскільки авансові платежі не надаються.

Тендери на будівництво Центру захисту громадян. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Гліюватська сільрада Дніпропетровської області 13 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Гарантбудінвест" водовід за 26 млн грн. Ці витрати перевищують ринкову ціну втричі-вчетверо.