У селі Львівської області виділять 33 млн гривень на будівництво Центру захисту громадян, — ProZorro
Департамент капітального будівництва Львівської обласної адміністрації на основі тендерних результатів довірив компанії "Будівельний альянс Монтажпроект" будівництво Центру захисту громадян у Східницькому районі, розташованого в Новому Кропивнику. Сума операції склала 33 млн грн.
Ця інформація була опублікована в системі закупівель ProZorro.
Деталі тендеру на будівництво Центру захисту громадян
За планами, до завершення 2024 року компанія зобов'язується виконати основні будівельні роботи, застосувати вогнезахисні заходи для металоконструкцій, встановити інженерні та комунікаційні системи, а також забезпечити відеоспостереження, захист від пожежі та блискавок, побудувати опорну стіну, встановити вуличне освітлення та облагородити прилеглу.
Через те, що у торговому процесі інших учасників не було, "Будівельний альянс Монтажпроект" став єдиним виконавцем.
Для участі у конкурсі компанії мали продемонструвати свою фінансову стабільність. Організатори тендеру встановили умову, згідно з якою учасник мав показати чистий прибуток, що дорівнює або перевищує 100% від передбачуваної суми проєкту, за останні три роки: 2020, 2021 та 2022.
Відгуки іншої компанії
У повідомленні також зазначається, що на виставлені умови відгукнулася невідома компанія, стверджуючи, що такі фінансові вимоги несправедливо обмежують конкуренцію та натякнула на можливу корупційну поведінку.
У відповідь організатори тендеру заявили, що високі фінансові вимоги ставляться з метою гарантувати якісне та своєчасне виконання робіт. Було також зазначено, що виконавець самостійно оплачує матеріали, оскільки авансові платежі не надаються.
Нагадаємо, що Гліюватська сільрада Дніпропетровської області 13 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Гарантбудінвест" водовід за 26 млн грн. Ці витрати перевищують ринкову ціну втричі-вчетверо.
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