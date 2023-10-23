Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В ЕС разрабатывают план предотвращения дефицита газа зимой, — FT arrow

В ЕС разрабатывают план предотвращения дефицита газа зимой, — FT

23 октября 2023 08:33
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Газ зимой 2023-2024 — в ЕС боятся возможного роста цен и дефицита
Сотрудники энергосферы. Фото: The Guardian
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Европейском Союзе (ЕС) намерены продолжить ограничение цен на природный газ, введенное в начале этого года. Опасения по поводу резкого роста цен и дефицита зимой вызывает конфликт на Ближнем Востоке и саботаж на газопроводе в Балтийском море.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на презентацию для европейских дипломатов.

Читайте также:

Угрозы для цен на газ

Согласно документу, негативных последствий с момента установления верхнего лимита на газ не наблюдалось, а цены почти на 90% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Однако в ЕС опасаются, что меры по снижению стоимости энергоносителей и рекордно высокие объемы хранения ресурса могут быть недостаточны для компенсации беспокойства по поводу влияния конфликта в Израиле или вероятных актов саботажа на газовые объекты инфраструктуры.

Кроме того, планируется продолжить действие отдельного чрезвычайного законодательства, позволяющего странам-членам ускорить выдачу разрешений на строительство ветровых электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС).

"Российская война против Украины также демонстрирует уязвимость Европы из-за ее зависимости от невозобновляемых источников энергии и критического импорта сырья. Эта зависимость является риском для безопасности и подпитывает инфляцию с негативным влиянием на социальную сплоченность и конкурентоспособность", — отмечается в презентации.

В ноябре 2023 года Комиссия планирует представить предложение о том, какие меры будут введены.

В Европе продолжают расти цены на природный газ, которые достигли отметки в 567 долларов за одну тысячу кубических метров, что больше за последние две недели на около 50%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Так, за год (сентябрь 2022-го по сентябрь 2023-го) стоимость выросла всего на 13% благодаря введенному мораторию, запрещающему повышать цены на некоторые виды услуг.

Также мы писали, что в 2024 году из-за вероятной девальвации национальной валюты, инфляции и возможных российских атак по объектам энергоинфраструктуры может возрасти один из главных тарифов. Речь идет о подорожании электрической энергии для бизнеса.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

Актуальное по теме