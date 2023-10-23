Газ зимой 2023-2024 — в ЕС боятся возможного роста цен и дефицита

Сотрудники энергосферы. Фото: The Guardian

В Европейском Союзе (ЕС) намерены продолжить ограничение цен на природный газ, введенное в начале этого года. Опасения по поводу резкого роста цен и дефицита зимой вызывает конфликт на Ближнем Востоке и саботаж на газопроводе в Балтийском море.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на презентацию для европейских дипломатов.

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Угрозы для цен на газ

Согласно документу, негативных последствий с момента установления верхнего лимита на газ не наблюдалось, а цены почти на 90% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Однако в ЕС опасаются, что меры по снижению стоимости энергоносителей и рекордно высокие объемы хранения ресурса могут быть недостаточны для компенсации беспокойства по поводу влияния конфликта в Израиле или вероятных актов саботажа на газовые объекты инфраструктуры.

Кроме того, планируется продолжить действие отдельного чрезвычайного законодательства, позволяющего странам-членам ускорить выдачу разрешений на строительство ветровых электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС).

"Российская война против Украины также демонстрирует уязвимость Европы из-за ее зависимости от невозобновляемых источников энергии и критического импорта сырья. Эта зависимость является риском для безопасности и подпитывает инфляцию с негативным влиянием на социальную сплоченность и конкурентоспособность", — отмечается в презентации.

В ноябре 2023 года Комиссия планирует представить предложение о том, какие меры будут введены.

В Европе продолжают расти цены на природный газ, которые достигли отметки в 567 долларов за одну тысячу кубических метров, что больше за последние две недели на около 50%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Так, за год (сентябрь 2022-го по сентябрь 2023-го) стоимость выросла всего на 13% благодаря введенному мораторию, запрещающему повышать цены на некоторые виды услуг.

Также мы писали, что в 2024 году из-за вероятной девальвации национальной валюты, инфляции и возможных российских атак по объектам энергоинфраструктуры может возрасти один из главных тарифов. Речь идет о подорожании электрической энергии для бизнеса.