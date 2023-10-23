Газ взимку 2023-2024 — у ЄС бояться можливого зростання цін та дефіциту

Працівники енергосфери. Фото: The Guardian

У Європейському Союзі (ЄС) мають намір продовжити обмеження цін на природний газ, яке запровадили на початку цього року. Побоювання щодо різкого зростання цін та дефіциту взимку викликає конфлікт на Близькому Сході та саботаж на газогоні у Балтійському морі.

Про це інформує Financial Times, посилаючись на презентацію для європейських дипломатів.

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Відповідно до документа, негативних наслідків з моменту встановлення верхньої межі на газ не спостерігалось, а ціни майже на 90% менші проти попереднього року.

Однак у ЄС побоюються, що заходи зі зниження вартості енергоносіїв та рекордно високі обсяги зберігання ресурсу можуть бути недостатні для компенсації занепокоєння щодо впливу конфлікту в Ізраїлі або ймовірних актів саботажу на газові об'єкти інфраструктури.

Окрім того, планують продовжити дію окремого надзвичайного законодавства, що дозволяє країнам-членам прискорити видачу дозволів на будівництво вітрових електростанцій (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС).

"Російська війна проти України також демонструє вразливість Європи через її залежність від невідновлюваних джерел енергії та критичного імпорту сировини. Ця залежність є ризиком для безпеки та підживлює інфляцію з негативним впливом на соціальну згуртованість і конкурентоспроможність", — наголошується у презентації.

У листопаді 2023 року Комісія планує представити пропозицію щодо того, які заходи будуть впроваджені.

У Європі продовжують зростати ціни на природний газ, які сягають позначки у 567 доларів за одну тисячу метрів кубічних, що більше за останні два тижня на близько 50%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Так, за рік (вересень 2022-го по вересень 2023-го) вартість зросла лише на 13% завдяки запровадженому мораторію, який забороняє підвищувати ціни на деякі види послуг.

Також ми писали, що у 2024 році через ймовірну девальвацію національної валюти, інфляцію та можливі російські атаки по об'єктах енергоінфраструктури може зрости один з головних тарифів. Йдеться про подорожчання електричної енергії для бізнесу.