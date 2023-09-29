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В банках упали цены на доллар: курс валют на 30 сентября

29 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 30 сентября — банки снизили цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро стоит 38,69 грн/евро (+0,12), доллар неизменен — 36,56 грн.

Такая информация содержится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро на 30 сентября

По данным НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 39,07 грн/евро (+0,12), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар в среднем стоит 37,98 грн (-0,06). В покупке — 37,39 грн (-0,05), в продаже — 38,13 (-0,03). Евро стоит в покупке 39,85 грн (+0,01), в продаже — 40,82 (+0,02) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн (-0,05) — 37,75 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн (-0,10);
  • Укрэксимбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);
  • Sense bank — 37,35 грн (-0,10) — 37,99 грн (-0,06);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,90 грн (-0,06), в продаже — 38,07 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,40 грн, в продаже — 40,70.

курс валют на 30 сентября
Источник: Минфин

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) обновили сроки обмена старых денег, истекавший в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

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