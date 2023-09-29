Курс валют на 30 вересня — банки знизили ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на наступний банківський день. Згідно з ним, євро коштує 38,69 грн/євро (+0,12), долар незмінний — 36,56 грн.

Така інформація міститься на офіційному сайті НБУ.

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За даними НБУ, вартість євровалюти у продажу — 39,07 грн/євро (+0,12), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар у середньому коштує 37,98 грн (-0,06). У купівлі — 37,39 грн (-0,05), в продажу — 38,13 (-0,03). Євро коштує у купівлі 39,85 грн (+0,01), у продажу — 40,82 (+0,02) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн (-0,05) — 37,75 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн (-0,10);

Укрексімбанк — 37,40 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Sense bank — 37,35 грн (-0,10) — 37,99 грн (-0,06);

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,90 грн (-0,06), у продажу — 38,07 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,40 грн, в продажу — 40,70.

Джерело: Мінфін

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.