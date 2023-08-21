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В банках и обменниках снова дорожает валюта: курс на 22 августа

21 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс на 22 августа — в банках и обменниках снова дорожает валюта
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) установили официальный курс евро на 22 августа в покупке на уровне 39,85 грн/евро, что больше против предыдущего банковского дня на 10 копеек. Курс американской валюты в дальнейшем неизменен: стоит в покупке — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

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Курс доллара на 22 августа

Согласно этим данным, евро в продаже стоит 40,25 грн/евро (+0,10), а доллар — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта активно дорожает. Доллар в среднем стоит 38,11 грн. В покупке — 37,48 грн (+0,06), в продаже — 38,33 (+0,07). Евро стоит в покупке 40,96 (+0,01) грн, в продаже — 42,00 (+0,06) грн.

  • ПриватБанк — 37,35 грн — 38,05 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 37,35 грн — 38,25 грн (+0,05);
  • Sense bank — 37,60 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,10);
  • Укрэксимбанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,15);
  • Райффайзен Банк — 37,35 (+0,15) грн — 38,45 (+0,15) грн;

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта стоит: в покупке — 38,05 (+0,15) грн, в продаже — 38,20 (0,04) грн. Евро в покупке — 41,50 (+0,05) грн, в продаже — 41,80 грн.

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Больше о валюте

Напомним, в Украине с августа 2023 года заработали обновленные банковские правила. В терминалах стало невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.

Также Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

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