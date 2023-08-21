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У банках та обмінниках знову дорожчає валюта: курс на 22 серпня

21 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс на 22 серпня — у банках та обмінниках знову дорожчає валюта
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс євро на 22 серпня у купівлі на рівні 39,85 грн/євро, що більше проти попереднього банківського дня на 10 копійок. Курс американської валюти надалі незмінний: коштує у купівлі — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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Курс долара на 22 серпня

Відповідно до цих даних, євро у продажу коштує 40,25 грн/євро (+0,10), а долар — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта дорожчає. Долар у середньому коштує 38,11 грн. В купівлі — 37,48 грн (+0,06), у продажу — 38,33 (+0,07). Євро коштує у купівлі 40,96 (+0,01) грн, у продажу — 42,00 (+0,06) грн.

  • ПриватБанк — 37,35 грн — 38,05 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 37,35 грн — 38,25 грн (+0,05);
  • Sense bank — 37,60 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,10);
  • Укрексімбанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,15);
  • Райффайзен Банк — 37,35 (+0,15) грн — 38,45 (+0,15) грн;

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта коштує: у купівлі — 38,05 (+0,15) грн, у продажу — 38,20 (0,04) грн. Євро у купівлі — 41,50 (+0,05) грн, у продажу — 41,80 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, в Україні з серпня 2023 року запрацювали оновлені банківські правила. У терміналах стало неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть

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