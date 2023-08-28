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В банках и обменниках доллар резко подешевел: курс валют на 29 августа

28 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 29 августа – доллар и евро резко подешевели
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) обновил официальный курс валют. Согласно ему, евро в покупке снизился на пять копеек, стоит 39,51 грн/евро, доллар неизменен — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка.

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По информации НБУ, цена евровалюты в продаже — 39,90 грн/евро (-0,03), американской валюты — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар подешевел: в среднем стоит 38,12 грн. В покупке — 37,66 грн (-0,13), в продаже — 38,49 (-0,14). Евро стоит в покупке 40,86 (-0,14) грн, в продаже — 41,98 (-0,13) грн.

  • ПриватБанк — 37,55 грн (-0,20) — 38,15 грн (-0,20);
  • ТАСкомбанк — 37,80 грн (-0,20) — 38,50 грн (-0,20);
  • Ощадбанк — 37,95 грн — 38,75 грн (-0,05);
  • Укрэксимбанк — 37,70 грн (-0,20) — 38,50 грн (-0,20);
  • Sense bank — 37,95 грн (-0,05) — 38,55 грн (-0,05);
  • Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,06 (-0,17) грн, в продаже — 38,30 (-0,11) грн. Евро в покупке — 41,40 (-0,10) грн, в продаже — 41,77 грн (-0,03).

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Больше о валюте

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал значительно большую сумму американской валюты на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был на уровне 589,1 млн долларов.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.

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