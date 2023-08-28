Курс валют на 29 серпня — долар та євро різко подешевшали

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют. Згідно з ним, євро у купівлі знизився на п'ять копійок, коштує 39,51 грн/євро, долар також незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

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За інформацією НБУ, ціна європейської валюти у продажу — 39,90 грн/євро (-0,03), американської валюти — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар подешевшав: у середньому коштує 38,12 грн. У купівлі — 37,66 грн (-0,13), в продажу — 38,49 (-0,14). Євро коштує у купівлі 40,86 (-0,14) грн, у продажу — 41,98 (-0,13) грн.

ПриватБанк — 37,55 грн (-0,20) — 38,15 грн (-0,20);

ТАСкомбанк — 37,80 грн (-0,20) — 38,50 грн (-0,20);

Ощадбанк — 37,95 грн — 38,75 грн (-0,05);

Укрексімбанк — 37,70 грн (-0,20) — 38,50 грн (-0,20);

Sense bank — 37,95 грн (-0,05) — 38,55 грн (-0,05);

Райффайзен Банк — 37,85 грн — 38,75 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,06 (-0,17) грн, у продажу — 38,30 (-0,11) грн. Євро у купівлі — 41,40 (-0,10) грн, у продажу — 41,77 грн (-0,03).

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Більше про валюту

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав значно більшу суму американської валюти на міжбанківському ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу із міжнародних резервів був на рівні 589,1 млн доларів.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.