Курс валют на 1 августа – в банках резко подешевел доллар

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине на наличном рынке американская валюта резко подешевела. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 1 августа

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,33(-0,19) гривны. В покупке — 36,96 (-0,11) грн, в продаже — 37,70 (-0,14). Евро стоит в покупке 40,97 (-0,05) грн, в продаже — 41,93 грн (-0,08).

Неделю назад доллар в покупке стоил 36,65 грн, в продаже — 37,38. Евро: в покупке — 40,80 грн, в продаже — 41,79 грн.

ПриватБанк — 36,72 грн (-0,23) — 37,32 грн (-0,23);

Ощадбанк — 36,80 грн (-0,05) — 37,80 (-0,10) грн;

ТАСкомбанк — 37,05 грн (-0,05) — 37,65 грн (-0,15);

Правэксбанк — 36,90 грн (-0,10) — 37,60 (-0,20) грн;

Укрэксимбанк — 37,00 грн (-0,15) — 37,80 грн (-0,15);

Райффайзен Банк — 37,00 грн — 37,90 грн;

ПУМБ — 37,00 грн (-0,25) — 37,75 грн (-0,25).

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта опустилась в покупке до 36,30, до 37,50 — в продаже. Евровалюта также потеряла несколько копеек: в покупке — до 41,35 грн, в продаже — 41,60 грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 40,33 (+0,05) и 40,72 (+0,05) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, НБУ за последнюю неделю продал меньшую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты по золотовалютным резервам был на 41% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Также мы писали, что с 1 августа 2023 года заработают обновленные банковские правила. В терминалах станет невозможно пополнить банковскую карту без авторизации.