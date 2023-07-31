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У банках різко подешевшав долар: курс на 1 серпня

31 липня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 1 серпня — у банках різко подешевшав долар
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку американська валюта різко подешевшала. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 1 серпня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,33 (-0,19) гривні. У купівлі — 36,96 (-0,11) грн, у продажу — 37,70 (-0,14). Євро коштує у купівлі 40,97 (-0,05) грн, у продажу — 41,93 грн (-0,08).

Тиждень тому долар у купівлі коштував 36,65 грн, у продажу — 37,38. Євро: у купівлі 40,80 грн, у продажу — 41,79 грн.

  • ПриватБанк — 36,72 грн (-0,23) — 37,32 грн (-0,23);
  • Ощадбанк — 36,80 грн (-0,05) — 37,80 (-0,10) грн;
  • ТАСкомбанк — 37,05 грн (-0,05) — 37,65 грн (-0,15);
  • Правексбанк — 36,90 грн (-0,10) — 37,60 (-0,20) грн;
  • Укрексімбанк — 37,00 грн (-0,15) — 37,80 грн (-0,15);
  • Райффайзен Банк — 37,00 грн — 37,90 грн;
  • ПУМБ — 37,00 грн (-0,25) — 37,75 грн (-0,25).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта опустилась у купівлі до 36,30, до 37,50 — у продажу. Євровалюта також втратила декілька копійок: у купівлі — до 41,35 грн, у продажу — 41,60 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,33 (+0,05) та 40,72 (+0,05) грн — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, НБУ за останній тиждень продав меншу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти із золотовалютних резервів був на 41% меншим у порівнянні з попереднім тижнем.

Також ми писали, що з 1 серпня 2023 року запрацюють оновлені банківські правила. У терміналах стане неможливо поповнити банківську картку без авторизації.

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