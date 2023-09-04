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В банках подешевел доллар: курс валют на 5 сентября

4 сентября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 5 сентября — в банках доллар снизился в цене
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 5 сентября. Согласно ему, евро в покупке снизился сразу на 19 копеек, стоит 39,49 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро на 5 сентября

По информации Нацбанка, цена на евровалюту в продаже находится на уровне 39,88 грн/евро (-0,20), доллар такой же — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар продолжает дешеветь: в среднем стоит 37,78 грн (-0,08). В покупке — 37,32 грн (-0,09), в продаже — 38,03 (-0,12). Евро стоит в покупке 40,41 (-0,22) грн, в продаже — 41,39 (-0,26) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн (-0,05) — 37,75 грн (-0,05);
  • УкрСиббанк — 37,20 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20);
  • Ощадбанк — 37,40 грн (-0,20) — 38,20 грн (-0,30);
  • Укрэксимбанк — 37,25 грн (-0,20) — 38,05 грн (-0,20);
  • Sense bank — 37,50 грн (+0,05) — 38,00 грн (-0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,70 грн (-0,10), в продаже — 37,85  грн (-0,10). Евро в покупке — 40,82 грн (-0,10), в продаже — 41,15 (-0,10).

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Больше о валюте

Напомним, что Национальный банк предупреждает, что с 1 октября текущего года в обращении больше не будет ряда банкнот и копеек. Речь идет о деньгах старых образцов до 2003 года.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.

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