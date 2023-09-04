Курс валют на 5 вересня — у банках долар знизився в ціні

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 5 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі знизився одразу на 19 копійок, коштує 39,49 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро на 5 вересня

За інформацією Нацбанку, ціна на євровалюту у продажу перебуває на рівні 39,88 грн/євро (-0,20), долара така ж — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар надалі дешевшає: у середньому коштує 37,78 грн (-0,08). У купівлі — 37,32 грн (-0,09), в продажу — 38,03 (-0,12). Євро коштує у купівлі 40,41 (-0,22) грн, у продажу — 41,39 (-0,26) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн (-0,05) — 37,75 грн (-0,05);

УкрСиббанк — 37,20 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20);

Ощадбанк — 37,40 грн (-0,20) — 38,20 грн (-0,30);

Укрексімбанк — 37,25 грн (-0,20) — 38,05 грн (-0,20);

Sense bank — 37,50 грн (+0,05) — 38,00 грн (-0,10);

Райффайзен Банк — 37,50 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,70 грн (-0,10), у продажу — 37,85 грн (-0,10). Євро у купівлі — 40,82 грн (-0,10), у продажу — 41,15 (-0,10).

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Нагадаємо, Національний банк попереджає, що з 1 жовтня поточного року в обігу більше не буде низки банкнот та копійок. Йдеться про гроші старих зразків до 2003 року.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.