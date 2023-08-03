Курс на 4 августа – банках подскочил доллар

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

На украинском наличном рынке американская валюта продолжает дорожать. Национальный банк Украины также обновил курс валют.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс доллара на 4 августа

По этим данным, доллар в среднем стоит 37,42 (+0,05) гривны. В покупке — 36,92 (+0,08) грн, в продаже — 37,59 (+0,04). Евро стоит в покупке 40,65 (-0,12) грн, в продаже — 41,63 грн (-0,10).

Более недели назад доллар в покупке стоил 36,65 грн, в продаже - 37,38. Евро: в покупке 40,80 грн, в продаже - 41,79 грн.

ПриватБанк — 36,75 (+0,08) грн — 37,35 (+0,08) грн;

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,70 (+0,15) грн;

ТАСкомбанк — 37,25 грн (+0,25) — 37,85 (+0,30) грн;

Правэксбанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,45 грн;

Укрэксимбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,70 грн;

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Курс в обменниках

В обменных пунктах американская валюта повысилась в покупке до 37,35 (+0,13), до 37,50 (+0,15) — в продаже. Евровалюта также изменилась: в покупке — до 41,15 (-0,05) грн, в продаже — 41,40 (-0,01) грн.

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,98 (-0,07) и 40,38 (-0,07) грн — в продаже.



Курс американской валюты неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93 грн.

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Напомним, по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в Украине ситуация на валютном рынке в июле 2023 года обещает быть стабильной. В то же время, к концу лета возможны резкие изменения при некоторых условиях.

Также мы писали, что средний курс доллара в Украине в 2023 году будет ниже, чем ожидалось. Основанием для улучшения прогноза аналитиков стала более позитивная динамика валютного рынка в последние месяцы.