Курс на 4 серпня — банках підскочив долар

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

На українському готівковому ринку американська валюта продовжує дорожчати. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс долара на 4 серпня

За цими даними, долар у середньому коштує 37,42 (+0,05) гривні. У купівлі — 36,92 (+0,08) грн, у продажу — 37,59 (+0,04). Євро коштує у купівлі 40,65 (-0,12) грн, у продажу — 41,63 грн (-0,10).

Понад тиждень тому долар у купівлі коштував 36,65 грн, у продажу — 37,38. Євро: у купівлі 40,80 грн, у продажу — 41,79 грн.

ПриватБанк — 36,75 (+0,08) грн — 37,35 (+0,08) грн;

Ощадбанк — 36,70 грн — 37,70 (+0,15) грн;

ТАСкомбанк — 37,25 грн (+0,25) — 37,85 (+0,30) грн;

Правексбанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,45 грн;

Укрексімбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,70 грн;

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта підвищилась у купівлі до 37,35 (+0,13), до 37,50 (+0,15) — у продажу. Євровалюта також змінилась: у купівлі — до 41,15 (-0,05) грн, у продажу — 41,40 (-0,01) грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,98 (-0,07) та 40,38 (-0,07) грн — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Також ми писали, що середній курс долара в Україні 2023 року буде нижчим, ніж очікувалося. Підставою для покращення прогнозу аналітиків стала значно позитивніша динаміка валютного ринку в останні місяці.