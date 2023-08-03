Курс на 4 серпня — банках підскочив долар

У банках підскочив долар: курс на 4 серпня
На українському готівковому ринку американська валюта продовжує дорожчати. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.
Про це свідчить інформація на сайті Kurs.
Курс долара на 4 серпня
За цими даними, долар у середньому коштує 37,42 (+0,05) гривні. У купівлі — 36,92 (+0,08) грн, у продажу — 37,59 (+0,04). Євро коштує у купівлі 40,65 (-0,12) грн, у продажу — 41,63 грн (-0,10).
Понад тиждень тому долар у купівлі коштував 36,65 грн, у продажу — 37,38. Євро: у купівлі 40,80 грн, у продажу — 41,79 грн.
- ПриватБанк — 36,75 (+0,08) грн — 37,35 (+0,08) грн;
- Ощадбанк — 36,70 грн — 37,70 (+0,15) грн;
- ТАСкомбанк — 37,25 грн (+0,25) — 37,85 (+0,30) грн;
- Правексбанк — 37,00 грн (+0,10) — 37,45 грн;
- Укрексімбанк — 36,90 грн (+0,05) — 37,70 грн;
- Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
- ПУМБ — 37,00 грн — 37,75 грн.
Курс в обмінниках
В обмінних пунктах американська валюта підвищилась у купівлі до 37,35 (+0,13), до 37,50 (+0,15) — у продажу. Євровалюта також змінилась: у купівлі — до 41,15 (-0,05) грн, у продажу — 41,40 (-0,01) грн.
Курс НБУ
За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,98 (-0,07) та 40,38 (-0,07) грн — у продажу.
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.
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