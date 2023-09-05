Курс валют на 5 сентября — в банках и обменниках упал доллар

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 5 сентября. Согласно ему, евро в покупке снизился сразу на 20 копеек, стоит 39,48 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро 5 сентября

По данным регулятора, цена на евровалюту в продаже составляет 39,86 грн/евро (-0,21), доллара такая же — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар продолжает дешеветь: в среднем стоит 37,76 грн (-0,08). В покупке — 37,31 грн (-0,10), в продаже — 38,03 (-0,12). Евро — в покупке 40,40 (-0,21) грн, в продаже — 41,37 (-0,24) грн.

ПриватБанк — 37,05 грн (-0,15) — 37,65 грн (-0,15);

УкрСиббанк — 37,20 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20);

Ощадбанк — 37,45 грн – 38,40 грн;

Укрэксимбанк — 37,25 грн (-0,20) — 38,05 грн (-0,20);

Sense bank — 37,30 грн (-0,20) — 37,80 грн (-0,20);

Райффайзен Банк — 37,30 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,70 грн (-0,10), в продаже — 37,85 грн (-0,10). Евро в покупке — 40,82 грн (-0,10), в продаже — 41,15 (-0,10).

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Напомним, в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.