Курс валют на 5 вересня — у банках та обмінниках впав долар

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 5 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі знизився одразу на 20 копійок, коштує 39,48 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті НБУ.

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За даними регулятора, ціна на євровалюту у продажу становить 39,86 грн/євро (-0,21), долара така ж — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар надалі дешевшає: у середньому коштує 37,76 грн (-0,08). У купівлі — 37,31 грн (-0,10), в продажу — 38,03 (-0,12). Євро — у купівлі 40,40 (-0,21) грн, у продажу — 41,37 (-0,24) грн.

ПриватБанк — 37,05 грн (-0,15) — 37,65 грн (-0,15);

УкрСиббанк — 37,20 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20);

Ощадбанк — 37,45 грн — 38,40 грн;

Укрексімбанк — 37,25 грн (-0,20) — 38,05 грн (-0,20);

Sense bank — 37,30 грн (-0,20) — 37,80 грн (-0,20);

Райффайзен Банк — 37,30 грн (-0,20) — 38,00 грн (-0,20).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,70 грн (-0,10), у продажу — 37,85 грн (-0,10). Євро у купівлі — 40,82 грн (-0,10), у продажу — 41,15 (-0,10).

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Нагадаємо, в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.