Курс валют на 16 октября — в банках подешевел доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 16 октября. Согласно ему, евро стоит 38,27 грн/евро (-0,14), а доллар — 36,37 грн (-0,02).

Такие данные обнародованы на портале НБУ.

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Курс доллара и евро 16 октября

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,06 грн. В покупке — 37,37 грн (-0,04), в продаже — 38,09 (-0,04). Евро стоит в покупке 39,64 грн (-0,09), в продаже — 40,69 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правэкс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;

Укрсиббанк — 37,35 грн (-0,05) — 37,90 грн (-0,05).

Sense bank — 37,45 грн (+0,25) — 37,85 грн (-0,15).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн (-0,02), в продаже — 38,11 (-0,04). Цена евро в покупке — 40,30 грн (-0,02), в продаже — 40,50 грн (-0,05).

Источник: Минфин

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Напомним, 3 октября Украина перешла к режиму управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.