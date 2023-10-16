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У банках дешевшає долар: курс валют на 16 жовтня

16 жовтня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 16 жовтня — у банках подешевшав долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 16 жовтня. Відповідно до нього, євро коштує 38,27 грн/євро (-0,14), а долар — 36,37 грн (-0,02).

Такі дані оприлюднені на порталі НБУ.

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Курс долара та євро 16 жовтня

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,06 грн. У купівлі — 37,37 грн (-0,04), в продажу — 38,09 (-0,04). Євро коштує у купівлі 39,64 грн (-0,09), у продажу — 40,69 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правекс-Банк — 37,65 грн (-0,05) — 38,10 грн (-0,10);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,76 грн;
  • Укрсиббанк — 37,35 грн (-0,05) — 37,90 грн (-0,05).
  • Sense bank — 37,45 грн (+0,25) — 37,85 грн (-0,15).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,00 грн (-0,02), у продажу — 38,11 (-0,04). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн (-0,02), у продажу — 40,50 грн (-0,05).

 

курс валют на 16 жовтня
Джерело: Мінфін

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Більше про гроші

Нагадаємо, 3 жовтня Україна перейшла до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Так НБУ продовжує реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

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