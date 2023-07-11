Товары, подборка товаров НАТО

Страйкбольная граната П-67М. Фото: eibert.info

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В эти дни в столице Литвы, Вильнюсе, проходит саммит НАТО, на котором обсуждается будущее Украины в составе Альянса. Руководители этой военно-политической организации должны принять решение о приглашении Украины в НАТО или предоставить гарантии безопасности. А вот пользователи OLX, которые внимательно следят за трендами, уже в полной мере продают товары НАТО (или просто с названием Альянса) на этой площадке.

Новини.LIVE собрали объявления на с тематикой НАТО, которые можно встретить на OLX.

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Раскладушка "НАТО"

Хотя эта раскладушка и называется "НАТО", однако, как пишет автор объявления, изготовлена она в Украине. Металлическая раскладушка, как отмечается в объявлении, выдерживает большого взрослого человека, а в сложенном виде практически не занимает места.

Походная кровать имеет размер спального места: 49х194х64 см и вес 12,9 кг. Стоит такая раскладушка 2950 гривен.

Скриншот объявления о продаже раскладушки "НАТО". Источник: OLX

Ящик НАТО из-под взрывников

А это уже больше похоже на оружие НАТО. Точнее, на пустой ящик НАТО от взрывников до 155 мм калибра. Как отмечает автор объявления, все средства по продаже таких сувениров пойдут на нужды Вооруженных сил Украины. Стоит ящик НАТО всего 400 гривен.

Скриншот объявления о продаже ящика НАТО из-под взрывников. Источник: OLX

Тубусы НАТО от САУ "Краб" и М777

Это уже более серьезные "сувениры". На OLX продают тубусы и пеналы НАТО из-под пороха от британско-американской прицепной гаубицы М777 и польской самоходной гаубицы "Краб". Как отмечает автор объявления, в наличии есть пластиковые и металлические тубусы, а также маленькие тубусы из-под запалов. Стоят такие тубусы от 300 до 500 гривен в зависимости от размера. Также возможна отправка по "Новой почте".

Скриншот объявления о продаже тубусов НАТО от САУ "Краб" и М777. Источник: OLX

Граната НАТО

А здесь у нас настоящая граната от наших западных партнеров. Правда, учебная. Граната П-67-М. Размерами и принципом действия имитирует боевую гранату M67 на вооружении США и блока НАТО. Наполнителем гранаты является мел. При срабатывании изделия мел создает облако от взрыва. Граната может использоваться в военных тренировочных мероприятиях, страйкболе, пейнтболе и военных реконструкциях, а также для безопасного получения первоначальных навыков обращения и принципа действия гранаты М67. Стоит такая граната 90 гривен. Кроме того, можно купить целый ящик гранат за 920 гривен.

Скриншот объявления о продаже гранаты НАТО. Источник: OLX

Рекомендации по планированию и организации боя по стандартам НАТО

Последняя позиция в нашей подборке подойдет тем, кто любит читать. На OLX продают "Методические рекомендации по планированию и организации боя по стандартам НАТО". Как отмечает автор объявления, издание рассчитано на широкий круг интересующихся военным делом читателей. Книга пригодится при подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, а также Службы безопасности Украины. Стоят методические рекомендации НАТО 320 гривен.

Скриншот объявления о продаже рекомендаций по планированию и организации боя по стандартам НАТО. Источник: OLX

Напомним, мы собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику, которые можно встретить на OLX. Здесь можно встретить и сине-желтое белье, и гири с гербом, и даже проукраинских пчел.