Підбірка товарів НАТО на OLX

Тубуси від гаубиць та ящик гранат: які НАТО-товари українці продають на OLX
Цими днями у столиці Литви, Вільнюсі, відбувається саміт НАТО, на якому обговорюється майбутнє України у складі Альянсу. Керівники цієї військово-політичної організації повинні ухвалити рішення про запрошення України до членів НАТО або надати їй гарантії безпеки. А от користувачі OLX, які уважно слідкують за трендами, вже повним ходом продають товари НАТО (або просто з назвою Альянсу) на цьому майданчику.
Новини.LIVE зібрали оголошення на з НАТО-тематикою, які можна зустріти на OLX.
Розкладачка "НАТО"
Хоч ця розкладачка і має назву "НАТО", проте, як пише автор оголошення, виготовлена вона в Україні. Металева розкладачка, як наголошено в об'яві, витримує велику дорослу людину, а в складеному вигляді практично не займає місця.
Похідне ліжко має розмір спального місця: 49х194х64 см і вагу 12,9 кг. Коштує така розкладачка 2 950 гривень.
Ящик НАТО з-під підривників
А це вже більше схоже на зброю НАТО. Точніше, на пустий ящик НАТО з підривників до 155 мм калібру. Як зазначає автор оголошення, всі кошти з продажу таких таких сувенірів підуть на потреби Збройних сил України. Коштує ящик НАТО всього 400 гривень.
Тубуси НАТО від САУ "Краб" та М777
Це вже більш серйозні "сувеніри". На OLX продають тубуси та пенали НАТО з під пороху від британсько-американської причіпної гаубиці М777 та польської самохідної гаубиці "Краб". Як зазначає автор оголошення, в наявності є пластикові та металеві тубуси, а також маленькі тубусі з-під запалів. Коштують такі тубуси від 300 до 500 гривень, залежно від розміру. Також можлива відправка "Новою поштою".
Граната НАТО
А тут у нас вже справжня граната від наших західних партнерів. Щоправда, учбова. Граната П-67-М розмірами та принципом дії імітує бойову гранату M67, яка є на озброєнні США та блоку НАТО. Наповнювачем гранати є крейда. При спрацюванні виробу крейда створює хмару від вибуху. Граната може використовуватися у військових тренувальних заходах, страйкболі, пейнтболі та військових реконструкціях, а також для безпечного отримання первинних навичок поводження та принципу дії гранати М67. Коштує така граната 90 гривень. Крім того, можна купити цілий ящик гранат за 920 гривень.
Рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО
Остання позиція в нашій добірці підійде тим, хто любить читати. На OLX продають "Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО". Як зазначає автор оголошення, видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться військовою справою. Книга стане в нагоді під час підготовки військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, а також Служби безпеки України. Коштують методичні рекомендації НАТО 320 гривень.
Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл.