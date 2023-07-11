Підбірка товарів НАТО на OLX

Страйкбольна граната П-67М. Фото: eibert.info

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Цими днями у столиці Литви, Вільнюсі, відбувається саміт НАТО, на якому обговорюється майбутнє України у складі Альянсу. Керівники цієї військово-політичної організації повинні ухвалити рішення про запрошення України до членів НАТО або надати їй гарантії безпеки. А от користувачі OLX, які уважно слідкують за трендами, вже повним ходом продають товари НАТО (або просто з назвою Альянсу) на цьому майданчику.

Новини.LIVE зібрали оголошення на з НАТО-тематикою, які можна зустріти на OLX.

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Розкладачка "НАТО"

Хоч ця розкладачка і має назву "НАТО", проте, як пише автор оголошення, виготовлена вона в Україні. Металева розкладачка, як наголошено в об'яві, витримує велику дорослу людину, а в складеному вигляді практично не займає місця.

Похідне ліжко має розмір спального місця: 49х194х64 см і вагу 12,9 кг. Коштує така розкладачка 2 950 гривень.

Скриншот оголошення з продажу розкладачки "НАТО". Джерело: OLX

Ящик НАТО з-під підривників

А це вже більше схоже на зброю НАТО. Точніше, на пустий ящик НАТО з підривників до 155 мм калібру. Як зазначає автор оголошення, всі кошти з продажу таких таких сувенірів підуть на потреби Збройних сил України. Коштує ящик НАТО всього 400 гривень.

Скриншот оголошення з продажу ящика НАТО з під підривників. Джерело: OLX

Тубуси НАТО від САУ "Краб" та М777

Це вже більш серйозні "сувеніри". На OLX продають тубуси та пенали НАТО з під пороху від британсько-американської причіпної гаубиці М777 та польської самохідної гаубиці "Краб". Як зазначає автор оголошення, в наявності є пластикові та металеві тубуси, а також маленькі тубусі з-під запалів. Коштують такі тубуси від 300 до 500 гривень, залежно від розміру. Також можлива відправка "Новою поштою".

Скриншот оголошення з продажу тубусів НАТО від САУ "Краб" та М777. Джерело: OLX

Граната НАТО

А тут у нас вже справжня граната від наших західних партнерів. Щоправда, учбова. Граната П-67-М розмірами та принципом дії імітує бойову гранату M67, яка є на озброєнні США та блоку НАТО. Наповнювачем гранати є крейда. При спрацюванні виробу крейда створює хмару від вибуху. Граната може використовуватися у військових тренувальних заходах, страйкболі, пейнтболі та військових реконструкціях, а також для безпечного отримання первинних навичок поводження та принципу дії гранати М67. Коштує така граната 90 гривень. Крім того, можна купити цілий ящик гранат за 920 гривень.

Скриншот оголошення з продажу гранати НАТО. Джерело: OLX

Рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО

Остання позиція в нашій добірці підійде тим, хто любить читати. На OLX продають "Методичні рекомендації з планування та організації бою за стандартами НАТО". Як зазначає автор оголошення, видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться військовою справою. Книга стане в нагоді під час підготовки військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, а також Служби безпеки України. Коштують методичні рекомендації НАТО 320 гривень.

Скриншот оголошення з продажу рекомендацій з планування та організації бою за стандартами НАТО. Джерело: OLX

Нагадаємо, ми зібрали незвичні та кумедні оголошення на патріотичну тематику, які можна зустріти на OLX. Тут можна зустріти і синьо-жовту білизну, і гирі з гербом, і навіть проукраїнських бджіл.