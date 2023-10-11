Цены на нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 10 октября 2023 года

Пункт приема металлолома. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Важность нержавеющей стали для современной цивилизации сложно переоценить. Нержавеющая сталь применяется человеком десятилетиями.

Такая популярность обусловлена особыми характеристиками данной группы сплавов.

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За что ценится нержавеющая сталь

Востребованность "нержавейки" определяется следующими ее характеристиками:

устойчивость к факторам окружающей среды . Нержавеющая сталь имеет на поверхности оксидную пленку, способную разграничить контакт воздуха и влаги с ионами стали;

. Нержавеющая сталь имеет на поверхности оксидную пленку, способную разграничить контакт воздуха и влаги с ионами стали; показатели износостойкости . Нержавеющие сплавы выдерживают повышенную нагрузку, что сказывается на сроке службы изделия в лучшую сторону;

. Нержавеющие сплавы выдерживают повышенную нагрузку, что сказывается на сроке службы изделия в лучшую сторону; термостойкость . Сталь с характеристиками нержавеющей стали устойчива к перепадам температур, что позволяет применять изделия из нее в тяжелых условиях производства;

. Сталь с характеристиками нержавеющей стали устойчива к перепадам температур, что позволяет применять изделия из нее в тяжелых условиях производства; способность проводить электрический ток ;

; красивый внешний вид . В зависимости от вида сплава изделие может принимать цвет от медного или голубого до темных оттенков;

. В зависимости от вида сплава изделие может принимать цвет от медного или голубого до темных оттенков; показатели массы . Нержавеющая сталь отличается хорошим соотношением массы и размера. Эта особенность способствует простоте монтажа и доставки;

. Нержавеющая сталь отличается хорошим соотношением массы и размера. Эта особенность способствует простоте монтажа и доставки; уступчивость обработке . Нержавеющая сталь может свариваться всеми известными способами. Заметим, что механическая обработка нержавеющей стали нежелательна, поскольку есть вероятность повредить оксидную пленку;

. Нержавеющая сталь может свариваться всеми известными способами. Заметим, что механическая обработка нержавеющей стали нежелательна, поскольку есть вероятность повредить оксидную пленку; простота при обработке изделия.

Нержавеющая сталь благодаря перечисленным свойствам применяется в:

производстве автомобилей и самолетов;

промышленности и производстве оборудования;

при устройство трубопроводов;

в строительстве.

Что влияет на цену нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — востребованный металлопрокат, встречающийся во многих сферах жизни человека. На ценообразование этого вида сплавов оказывают влияние: тип нержавеющей стали; производитель и маркировка; качество материала; размер и масса изделия.

Украинцы могут неплохо заработать, сдавая на повторную переработку лом этого востребованного металла.

Владелец лома нержавеющей стали может оценить его, обращая внимание на следующие признаки:

Если на металл капнуть водой, то качественная нержавеющая сталь не изменит цвет и на ней не останется желтого пятна.

На высоколегированном стальном ломе не должно оставаться следов от раствора соли.

Слаболегированная сталь практически не намагничивается, в то время как высоколегированная не магнитится совсем.

Если искра, возникающая при обработке стали, короткая и прямая, это указывает на высокое качество стали.

Как больше заработать на ломе нержавеющей стали

Для того, чтобы получить максимально выгодную цену за лом нержавеющей стали, рекомендуется его подготовить. Важно классифицировать лом по типу и марке нержавеющей стали.

Кроме того, следует очистить лом от грязи, пластика и других веществ. Состояние металлолома непосредственно влияет на его стоимость, поэтому предварительная подготовка изделий из нержавейки перед сдачей может значительно повысить ее цену.

Если вы имеете возможность, заранее взвесьте ваш лом перед посещением пункта приема. Это поможет вам более точно понимать, какая цена может быть вам предложена и избежать возможных недоразумений.

Помните: электронные весы — залог того, что вас не обвесят. Идеально было бы иметь при себе небольшой эталон веса в 1 кг для проверки корректности работы весов в пункте приема металлолома.

Важно помнить, что некоторые заготовители металлолома принимают только оптовые объемы металла — от 50 кг и более. Поэтому перед визитом в конкретный пункт приема не поленитесь предварительно выяснить все детали по телефону.

Ну и еще немаловажная деталь — заготовительные компании часто предлагают услугу вывоза больших объемов металлолома, что может быть очень удобной опцией. Правда, это может отразиться на цене закупки, поскольку заготовитель в таком случае несет дополнительные расходы на логистику.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома нержавеющей стали в Украине в октябре.

Средние цены за 1 кг нержавеющей стали по областям Украины, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 33 до 39 грн

Винницкая область — от 18 до 20 грн

Днепропетровская область — от 20 до 33 грн

Житомирская область — от 28 до 40 грн

Закарпатская область — от 27 до 36 грн

Запорожская область — от 29 до 42 грн

Ивано-Франковская область — от 33 до 39 грн

Кировоградская область — от 20 до 36 грн

Львовская область — от 21 до 40 грн

Николаевская область — от 22 до 37 грн

Одесская область — от 19 до 43 грн

Полтавская область — от 18 до 34 грн

Сумская область — от 26 до 34 грн

Тернопольская область — от 24 до 40 грн

Харьковская область — от 26 до 32 грн

Хмельницкая область — от 18 до 37 грн

Черкасская область — от 22 до 36 грн

Черновицкая область — от 20 до 31 грн

Черниговская область — от 23 до 33 грн

Напомним, недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько в октябре стоит 1 кг бронзы, алюминия и латуни. Также мы писали об октябрьской стоимости меди и черных металлов.