Ціни на нержавіючу сталь в Україні станом на 10 жовтня 2023

Пункт приймання брухту. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Важливість неіржавної сталі для сучасної цивілізації важко переоцінити. Неіржавна сталь застосовується людиною десятиліттями.

Така популярність обгрунтована особливими характеристиками цієї групи сплавів.

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За що цінується неіржавна сталь

Затребуваність "неіржавки" визначається такими її характеристиками:

стійкість до чинників довкілля . Неіржавна сталь має на поверхні оксидну плівку, яка здатна розмежувати контакт повітря і вологи з іонами сталі;

. Неіржавна сталь має на поверхні оксидну плівку, яка здатна розмежувати контакт повітря і вологи з іонами сталі; показники зносостійкості . Неіржавні сплави витримують підвищене навантаження, що позначається на терміні служби виробу в кращий бік;

. Неіржавні сплави витримують підвищене навантаження, що позначається на терміні служби виробу в кращий бік; термостійкість . Сталь із характеристиками неіржавної сталі стійка до перепадів температур, що дозволяє застосовувати вироби з неї в тяжких умовах виробництва;

. Сталь із характеристиками неіржавної сталі стійка до перепадів температур, що дозволяє застосовувати вироби з неї в тяжких умовах виробництва; здатність проводити електричний струм ;

; красивий зовнішній вигляд . Залежно від виду сплаву, виріб може приймати колір від мідного або блакитного до темних відтінків;

. Залежно від виду сплаву, виріб може приймати колір від мідного або блакитного до темних відтінків; показники маси . Неіржавна сталь відрізняється хорошим співвідношенням маси й розміру. Ця особливість сприяє простоті монтажу і доставки;

. Неіржавна сталь відрізняється хорошим співвідношенням маси й розміру. Ця особливість сприяє простоті монтажу і доставки; податливість обробці . Неіржавна сталь може зварюватися усіма відомими способами. Відмітимо, що механічна обробка неіржавної сталі небажана, оскільки є ймовірність пошкодити оксидну плівку;

. Неіржавна сталь може зварюватися усіма відомими способами. Відмітимо, що механічна обробка неіржавної сталі небажана, оскільки є ймовірність пошкодити оксидну плівку; простота при обробці виробу.

Неіржавна сталь завдяки переліченим властивостям застосовується у:

виробництві автомобілів і літаків;

промисловості та виробництві устаткування;

облаштуванні трубопроводів;

будівництві.

Що впливає на ціну неіржавної сталі

Неіржавна сталь — затребуваний металопрокат, який зустрічається у багатьох галузях життя людини. На ціноутворення цього виду сплавів впливають: тип неіржавної сталі; виробник і маркування; якість матеріалу; розмір і маса виробу.

Українці можуть непогано заробити, здаючи на повторну переробку брухт цього затребуваного металу.

Власник брухту неіржавної сталі може оцінити його, звертаючи увагу на такі ознаки:

Якщо на метал капнути водою, то високоякісна неіржавна сталь не змінить колір і на ній не залишаться жовті плями.

На високолегованому сталевому брухті не повинно залишатися слідів від розчину солі.

Слаболегована сталь практично не намагнічується, тоді як високолегована не магнітиться зовсім.

Якщо іскра, що виникає при обробці сталі, коротка та пряма, це вказує на високу якість сталі.

Як більше заробити на брухті неіржавної сталі

Для того щоб отримати максимально вигідну ціну за брухт неіржавної сталі, рекомендується його підготовити. Важливо класифікувати брухт за типом і маркою неіржавної сталі.

Крім того, слід очистити брухт від бруду, пластику та інших речовин. Стан брухту безпосередньо впливає на його вартість, тому попередня підготовка виробів з неіржавки перед здачею може значно підвищити її ціну.

Якщо ви маєте можливість, заздалегідь зважте ваш брухт перед відвідуванням пункту приймання. Це допоможе вам точніше розуміти, яку ціну можуть вам запропонувати, та уникнути можливих непорозумінь.

Пам’ятайте, електронні ваги — запорука того, що вас не обважать. Ідеально було б мати при собі невеликий еталон ваги в 1 кг для переврки коректності роботи вагів на пункті приймання металолома.

Важливо пам’ятати, що деякі заготівельники брухту приймають лише оптові обсяги металу — від 50 кг і більше. Тож перед візитом до конкретного пункту приймання не полінуйтеся попередньо з’ясувати всі деталі за телефоном.

Ну і ще важлива деталь — заготівельні компанії часто пропонують послугу вивезення великих обсягів брухту, що може бути дуже зручною опцією. Щоправда, це може вплинути на ціну закупки, оскільки заготівельник у такому разі несе додаткові витрати на логістику.

Ціни на брухт неіржавної сталі в Україні

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту неіржавної сталі в Україні у жовтні.

Середні ціни за 1 кг неіржавної сталі за областями України, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 33 до 39 грн

Вінницька область — від 18 до 20 грн

Дніпропетровська область — від 20 до 33 грн

Житомирська область — від 28 до 40 грн

Закарпатська область — від 27 до 36 грн

Запорізька область — від 29 до 42 грн

Івано-Франківська область — від 33 до 39 грн

Кіровоградська область — від 20 до 36 грн

Львівська область — від 21 до 40 грн

Миколаївська область — від 22 до 37 грн

Одеська область — від 19 до 43 грн

Полтавська область — від 18 до 34 грн

Сумська область — від 26 до 34 грн

Тернопільська область — від 24 до 40 грн

Харківська область — від 26 до 32 грн

Хмельницька область — від 18 до 37 грн

Черкаська область — від 22 до 36 грн

Чернівецька область — від 20 до 31 грн

Чернігівська область — від 23 до 33 грн

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки у жовтні коштує 1 кг бронзи, алюмінію та латуні. Також ми писали про жовтневу вартість міді та чорних металів.