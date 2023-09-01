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Цены на АЗС снова выросли: какая ситуация на рынке 1 сентября

1 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 1 сентября — на АЗС снова подорожало топливо
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 1 сентября, на топливном рынке продолжают расти цены. Наиболее активно подорожало за сутки дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 1 сентября

По информации мониторингового портала, повысилась средняя стоимость бензинов, дизельного горючего и автомобильного газа за последний день. В среднем стоят сейчас так:

  • Бензин A-95+ — 54,97 грн/л (+0,05);
  • Бензин А-95 — 52,92 грн/л (+0,06);
  • Бензин А-92 — 50,76 грн/л (+0,05);
  • Дизельное топливо — 52,49 грн/л (+0,07);
  • Сжиженный газ — 23,89 грн/л (+0,02).

Неделю тому назад средняя цена на бензин марки А-95+ составляла 54,82 грн/л, на А-95 — 52,59 грн/л. Стоимость бензина А-92 — 50,32 грн/л, дизтоплива — 52,09 грн/л, автогаз стоил 23,71 грн/л.

По информации издания Enkorr, в частности, средняя цена на автомобильный газ в августе в сетях АЗС выросла на 0,51 грн/л — до 23,96 грн/л.

 

цена на бензин
Источник: Auto.ria

На популярных АЗС цены на 1 сентября такие:

 

цены на АЗС
Источник: Auto.ria

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Напомним, по прогнозам экспертов, в отопительный период в Украине возможен сезонный рост цен на топливо. Особенно на дизель, потому что будут продолжаться соответствующие полевые работы.

Также мы сообщали, что работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

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