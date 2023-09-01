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Ціни на АЗС знову зросли: яка ситуація на ринку 1 вересня

1 вересня 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 1 вересня — на АЗС знову подорожчало пальне
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 1 вересня, на паливному ринку продовжують зростати ціни. Найбільш активно подорожчало за добу дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на сайт Auto.ria.

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Ціни на АЗС 1 вересня

За інформацією моніторингового порталу, підвищилась середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу за останній день. У середньому коштують зараз так:

  • Бензин A-95+ — 54,97 грн/л (+0,05);
  • Бензин А-95 — 52,92 грн/л (+0,06);
  • Бензин А-92 — 50,76 грн/л (+0,05);
  • Дизельне пальне — 52,49 грн/л (+0,07);
  • Скраплений газ — 23,89 грн/л (+0,02).

Тиждень тому середня ціна на бензин марки А-95+ становила 54,82 грн/л, на А-95 — 52,59 грн/л. Вартість бензину А-92 — 50,32 грн/л, дизпального — 52,09 грн/л, автогаз коштував 23,71 грн/л.

За інформацією видання Enkorr, зокрема, середня ціна на автомобільний газ у серпні у мережах АЗС зросла на 0,51 грн/л — до 23,96 грн/л.

 

ціна на бензин
Джерело: Auto.ria

На популярних АЗС ціни на 1 вересня такі:

 

ціни на АЗС
Джерело: Auto.ria

Більше про пальне

Нагадаємо, за прогнозами експертів, в опалювальний період в Україні можливе сезонне зростання цін на пальне. Особливо на дизель, тому що будуть тривати відповідні польові роботи.

Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.

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