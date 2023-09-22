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Цены на АЗС снова поползли вверх: сколько стоит топливо 22 сентября

22 сентября 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 22 сентября — на АЗС снова дорожает горючее
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 22 сентября, на автозаправочных станциях продолжается тенденция подорожания топлива. За сутки повысились средние цены на виды бензинов, дизельного топлива и автомобильного газа.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Какие цены на АЗС 22 сентября

По данным портала, средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автомобильного газа выросла на несколько копеек. Расценки сейчас таковы:

  • бензин A-95+ — 57,42 грн/л (+0,25);
  • бензин А-95 — 54,57 грн/л (+0,15);
  • бензин А-92 — 52,57 грн/л (+0,31);
  • дизельное топливо — 54,39 грн/л (+0,17);
  • автомобильный газ — 25,41 грн/л (+0,07).

Неделю тому назад A-95+ продавали в среднем за 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 реализовывали за 51,74 грн/л. Продавали несколько дешевле дизтопливо — 53,56 грн/л, а также автогаз — 25,25 грн/л.

Цены на АЗС ОККО, WOG 22 сентября

22 сентября дороже всего А-95+ и А-95 продает сеть SOCAR — 59,99 грн/л и 57,99 грн/л. Самая выгодная цена А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,49 грн/л, дешевле всего в сети "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО и WOG продают по 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, на АЗС "БРСМ-Нафта" — 52,31 грн/л.

Автогаз в сети Shell стоит 25,37 грн/л, на SOCAR и ОККО — 25,98 грн/л.

 

ціни на бензин
Источник: АвтоРиа

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Напомним, за два месяца действия довоенных налогов на горючее на крупнейших автозаправочных станциях страны стоимость увеличилась на 7,7-10 грн/литр. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в частности, за это время WOG и ОККО существенно повысили цены.

Также мы сообщали, что теперь сотрудники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификатов о странах происхождения горючего . В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

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