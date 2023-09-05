Ціни на бензин зросли — яка ситуація на ринку пального 5 вересня

Бензин додав у ціні 10 грн/л: яка ситуація на АЗС 5 вересня
У вівторок, 5 вересня, на паливному ринку України середні ціни на найбільших автозаправних станціях за добу дещо змінились. Проте за останні два місяці бензин подорожчав на 8-10 грн.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Ціни на АЗС 5 вересня
За даними моніторингового порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу зазнала змін за останній день. Коштують так:
- A-95+ — 54,99 грн/л (+0,02);
- А-95 — 52,96 грн/л (+0,05);
- А-92 — 50,71 грн/л (+0,03);
- дизельне пальне — 52,55 грн/л (+0,06);
- скраплений газ — 23,96 грн/л (+0,04).
На популярних АЗС ціни 5 вересня такі:
За два місяці дії довоєнних податків на пальне на найбільших автозаправних станціях країни вартість збільшилась на 7,7-10 грн/літр. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, зокрема, за цей час WOG і ОККО підвищили ціни на А-95 на 8 грн, до 54,99 грн/л.
Socar підвищила ціни на 10 грн, зокрема на 1 грн — лише за минулий тиждень, до 56,99 грн/л. У мережі Shell зросла вартість на А-95 за два місяці на 7,7 грн — до 54,49 грн/л.
Водночас, минулого тижня більшість АЗС не змінювали цінників.
Більше про пальне
Нагадаємо, тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.
Також ми повідомляли, що у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).