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Бензин прибавил в цене 10 грн/л: какая ситуация на АЗС 5 сентября

5 сентября 2023 08:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин выросли — какая ситуация на рынке горючего 5 сентября
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Во вторник, 5 сентября, на топливном рынке Украины средние цены на крупнейших автозаправочных станциях за сутки несколько изменились. Однако, за последние два месяца бензин подорожал на 8-10 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на АЗС 5 сентября

По данным мониторингового портала, средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза изменилась за последний день. Стоят так:

  • A-95+ — 54,99 грн/л (+0,02);
  • А-95 — 52,96 грн/л (+0,05);
  • А-92 — 50,71 грн/л (+0,03);
  • дизельное топливо — 52,55 грн/л (+0,06);
  • сжиженный газ — 23,96 грн/л (+0,04).

На популярных АЗС цены 5 сентября такие:

 

цены на бензин
Источник: АвтоРиа

За два месяца действия довоенных налогов на топливо на крупнейших автозаправочных станциях страны стоимость увеличилась на 7,7-10 грн/литр. Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в частности, за это время WOG и ОККО повысили цены на А-95 на 8 грн, до 54,99 грн/л.

Socar повысила цены на 10 грн, в том числе на 1 грн — только за прошлую неделю, до 56,99 грн/л. В сети Shell увеличилась стоимость на А-95 за два месяца на 7,7 грн — до 54,49 грн/л.

В то же время, на прошлой неделе большинство АЗС не меняли ценников.

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Напомним, теперь работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов требуют сертификатов о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

Также мы сообщали, что в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

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