Ціни на бензин 22 вересня — на АЗС знову дорожчає пальне

Ціни на АЗС знову поповзли угору: скільки коштує пальне 22 вересня
У п'ятницю, 22 вересня, на автозаправних станціях продовжується тенденція подорожчання пального. За добу підвищились середні ціни на всі види бензинів, дизельного пального та автомобільного газу.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Які ціни на АЗС 22 вересня
За даними порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу зросла на кілька копійок. Розцінки зараз такі:
- бензин A-95+ — 57,42 грн/л (+0,25);
- бензин А-95 — 54,57 грн/л (+0,15);
- бензин А-92 — 52,57 грн/л (+0,31);
- дизельне пальне — 54,39 грн/л (+0,17);
- автомобільний газ — 25,41 грн/л (+0,07).
Тиждень тому A-95+ продавали у середньому за 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 реалізовували за 51,74 грн/л. Продавали дещо дешевше дизпальне — 53,56 грн/л, а також автогаз — 25,25 грн.
Ціни на АЗС ОККО, WOG 22 вересня
22 вересня найдорожче А-95+ та А-95 продає мережа SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л. Найвигідніша ціна А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.
А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.
Дизель на АЗС ОККО та WOG продають за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, на АЗС "БРСМ-Нафта" — 52,31 грн/л.
У мережі Shell автогаз коштує 25,37 грн/л, на SOCAR та ОККО — 25,98 грн/л.
Більше про пальне
Нагадаємо, за два місяці дії довоєнних податків на пальне на найбільших автозаправних станціях країни вартість збільшилась на 7,7-10 грн/літр. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, зокрема, за цей час WOG і ОККО суттєво підвищили ціни.
Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.