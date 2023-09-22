Ціни на бензин 22 вересня — на АЗС знову дорожчає пальне

Автозаправна станція. Фото: google.com

У п'ятницю, 22 вересня, на автозаправних станціях продовжується тенденція подорожчання пального. За добу підвищились середні ціни на всі види бензинів, дизельного пального та автомобільного газу.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 22 вересня

За даними порталу, середня вартість бензинів, дизельного пального та автомобільного газу зросла на кілька копійок. Розцінки зараз такі:

бензин A-95+ — 57,42 грн/л (+0,25);

бензин А-95 — 54,57 грн/л (+0,15);

бензин А-92 — 52,57 грн/л (+0,31);

дизельне пальне — 54,39 грн/л (+0,17);

автомобільний газ — 25,41 грн/л (+0,07).

Тиждень тому A-95+ продавали у середньому за 55,91 грн/л, А-95 — за 53,97 грн/л, бензин А-92 реалізовували за 51,74 грн/л. Продавали дещо дешевше дизпальне — 53,56 грн/л, а також автогаз — 25,25 грн.

Ціни на АЗС ОККО, WOG 22 вересня

22 вересня найдорожче А-95+ та А-95 продає мережа SOCAR — 59,99 грн/л та 57,99 грн/л. Найвигідніша ціна А-95+ — на АЗС Luxwen — 53,99 грн/л, А-95 — на АЗС "Фактор" — 50,00 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 56,49 грн/л, найдешевше у мережі "Маркет" — 50,09 грн/л.

Дизель на АЗС ОККО та WOG продають за 56,99 грн/л, на SOCAR — 57,99 грн/л, на АЗС "БРСМ-Нафта" — 52,31 грн/л.

У мережі Shell автогаз коштує 25,37 грн/л, на SOCAR та ОККО — 25,98 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Більше про пальне

Нагадаємо, за два місяці дії довоєнних податків на пальне на найбільших автозаправних станціях країни вартість збільшилась на 7,7-10 грн/літр. Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, зокрема, за цей час WOG і ОККО суттєво підвищили ціни.

Також ми повідомляли, що тепер працівники митних органів під час оформлення нафтопродуктів вимагають сертифікати про країни походження пального. В Україну зможуть потрапляти виключно нафтопродукти, підкріплені документами від підприємств-виробників.