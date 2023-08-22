Судья, защищавшая "судей Майдана", получила пожизненное обеспечение

Судья Людмила Черпитко. Фото: Шестой апелляционный административный суд

Судью Шестого апелляционного административного суда Людмилу Черпицкую отправили в отставку, и теперь она будет получать пожизненное обеспечение от государства. Черпицкая известна тем, что защищала "судей Майдана" и просила Зеленского об отмене судебной реформы.

Об этом сообщили Слідство.Інфо.

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Коррупционер на пожизненном обеспечении

Судебная организация, в которую входила Людмила Черпицкая, просила Владимира Зеленского наложить вето на судебную реформу. Эта реформа предусматривала открытые конкурсы на должности в Высший совет правосудия с привлечением независимых экспертов для проверки кандидатов на добросовестность.

Сама госпожа Черпицкая при попытке попасть в Высший совет правосудия провалилась, не получив согласия от Общественного совета доброчестноти.

А причиной тому стал предварительный "ляп" Черпицкой — защита "судьи Майдана" Владимира Лысенко.

Судья Киево-Святошинского районного суда лишал водительских удостоверений участников поездки в резиденцию Януковича. После чего его уволили с должности.

Однако решением Высшего апелляционного суда судью восстановили, не увидев в его решении достаточной причины для увольнения. В коллегию судей входила и госпожа Черпицкая.

Также, как сообщает Следствие.Инфо, Людмила Черпицкая не декларировала свое состояние — в частности, не указала стоимость квартиры, двух авто и драгоценностей. К тому же не отметила, что ее муж владеет акциями в акционерном обществе и семи предприятиях.

В общей сложности, несмотря на все перечисленное, Людмила Черпицкая проработала судьей более 29 лет. И теперь после отставки будет пожизненно содержаться из государственного бюджета, получая ежемесячно около 100 тысяч гривен.

Следует отметить, что право на пожизненное содержание после 20 лет службы имеют те судьи, кто не брал взятки и честно судил.

Напомним, судья Алексей Тандыр, насмерть сбивший на блокпоста нацгвардейца, получал заработную плату из госбюджета в размере более 100 тысяч гривен.