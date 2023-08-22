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Суддя, що захищала "суддів Майдану" отримала пожиттєве утримання

22 серпня 2023 15:13
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Суддя, що захищала "суддів Майдану" отримала пожиттєве утримання
Суддя Людмила Черпіцька. Фото: Шостий апеляційний адміністративний суд
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Суддю Шостого апеляційного адміністративного суду Людмилу Черпіцьку відправили у відставку, і тепер вона отримуватиме пожиттєве забезпечення від держави. Пані Черпіцька відома тим, що захищала "суддів Майдану" та просила Зеленського про скасування судової реформи. 

Про це повідомили Слідство.Інфо

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Судова організація, до якої входила Людмила Черпіцька, просила Володимира Зеленського накласти вето на судову реформу. Ця реформа передбачала відкриті конкурси на посади у Вищу раду правосуддя з залученням незалежних експертів для перевірки кандидатів на доброчесність.

Сама пані Черпіцька під час спроби потрапити до Вищої ради правосуддя провалилась, не отримавши погодження від Громадської ради доброчесності.

А причиною тому став попередній "ляп" Черпіцької — захист "судді Майдану" Володимира Лисенка. 

Суддя Києво-Святошинського районного суду позбавляв водійських посвідчень учасників поїздки до резиденції Януковича. Після чого його звільнили з посади. 

Однак рішенням Вищого апеляційного суду суддю поновили, не побачивши в його рішенням достатньої причини для звільнення. До колегії суддів входила й пані Черпіцька. 

Також, як повідомляє Слідство.Інфо, Людмила Черпіцька не декларувала свої статки — зокрема, не вказала вартість квартири, двох авто та дорогоцінностей. До того ж, не зазначила, що її чоловік володіє акціями в акціонерному товаристві та сімох підприємствах.

Загалом, незважаючи на все перелічене, Людмила Черпіцька пропрацювала суддею понад 29 років. І тепер, після відставки, буде пожиттєво утримуватися з державного бюджету, отримуючи щомісяця близько 100 тисяч гривень. 

Варто зазначити, що право на довічне утримання після 20 років служби мають ті судді, хто не брав хабарів та судив чесно. 

Нагадаємо, суддя Олексій Тандир, що на смерть збив на блокпосту нацгвардійця, отримував заробітню платню з держбюджету в розмірі понад 100 тисяч гривень

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