Скільки заробляв суддя Олексій Тандир, що збив нацгвардійця

Колишній суддя Олексій Тандир. Фото: google

Олексій Тандир, який 26 травня збив на смерть 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві, отримував заробітну плату в розмірі понад 100 000 гривень. Смертоносний автомобіль, на якому він переїхав людину, він міг купити практично з однієї місячної зарплатні.

Про це Новини.LIVE повідомили в територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в Київській області.

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Олексій Тандир до того самого смертоносного дня 26 травня працював на посаді судді Макарівського районного суду Київської області.

Новини.LIVE звернулись до Державної судової адміністрації, щоб дізнатися яку заробітну плату з державного бюджету отримував Тандир. І ось що нам відповіли:

"Структура суддівської винагороди судді Макарівського районного суду Київської області Тандира О. В. з 1 січня по 26 травня 2023 року складається з посадового окладу судді — 63060,00 грн, вислуги років судді — 40%, надбавки за перебування на адміністративній посаді — 10% та надбавки за науковий ступінь — 15%."

Тобто загалом Олексій Тандир отримував 104 049 грн на місяць.

Автомобіль, на якому суддя збив нацгвардійця, — Lexus ES 350. На сайті auto.ria такий автомобіль коштує приблизно від 22,5 до 28 тисяч доларів, залежно від року випуску.

Автомобіль, на якому Олексій Тандир збив нацгвардійця. Фото: google

Тобто теоретично суддя Тандир міг купити це авто з однієї своєї місячної зарплатні.

Також в ДСА зазначили, що від 26 травня 2023 року суддівська винагорода Олексію Тандиру не нараховується та не виплачується.

Нагадаємо, що суддя Тандир намагався обдурити експертизу, здавши на аналіз замість сечі воду зі слиною. Однак це не допомогло, адже в слині також знайшли алкоголь.

Нині Олексій Тандир залишається під вартою до 26 серпня.