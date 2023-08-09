Сколько зарабатывал судья Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца

Бывший судья Алексей Тандыр. Фото: google

Алексей Тандыр, сбивший насмерть 23-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко на одном из блокпостов в Киеве, получал заработную плату в размере более 100 000 гривен. Смертоносный автомобиль, на котором он переехал человека, он мог купить практически с одной месячной зарплаты.

Об этом Новини.LIVE сообщили в территориальном управлении Государственной судебной администрации Украины в Киевской области.

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Алексей Тандыр до того самого смертоносного дня 26 мая работал на должности судьи Макаровского районного суда Киевской области.

Новини.LIVE обратились в Государственную судебную администрацию, чтобы узнать, какую заработную плату из государственного бюджета получал Тандыр. И вот что нам ответили:

"Структура судейского вознаграждения судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра А. В. с 1 января по 26 мая 2023 года состоит из должностного оклада судьи — 63060,00 грн, выслуги лет судьи — 40%, надбавки за пребывание на административной должности — 10 % и надбавки за научную степень — 15%."

То есть в общей сложности Алексей Тандыр получал 104 049 грн в месяц.

Автомобиль, на котором судья сбил нацгвардейца, — Lexus ES 350. На сайте auto.ria такой автомобиль стоит примерно от 22,5 до 28 тысяч долларов, в зависимости от года выпуска.

Автомобиль, на котором Алексей Тандыр сбил нацгвардейца. Фото: google

То есть теоретически судья Тандыр мог купить этот автомобиль из одной своей месячной зарплаты.

Также в ГСА отметили, что с 26 мая 2023 судейское вознаграждение Алексею Тандыру не начисляется и не выплачивается.

Напомним, что судья Тандыр пытался обмануть экспертизу, сдав на анализ вместо мочи воду со слюной. Однако это не помогло, ведь в слюне также обнаружили алкоголь.

В настоящее время Алексей Тандыр остается под стражей до 26 августа.