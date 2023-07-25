Недвижимость в Киеве дорожает - как изменились цены на вторичке

Ключи от дома. Фото: Unplush

В Киеве с начала года стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости существенно выросла. Цена за один квадратный метр повысилась почти на 1,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

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Как изменились цены "вторички"

Согласно данным аналитиков, за шесть месяцев года квартиры на "вторичке" подорожали с 49,82 тыс. грн до 51,29 тыс. грн. В то же время за последний месяц цена "квадрата" снизилась на 500 грн.

Источник: M2bomber

Больше всего предложений квартир с ценой "квадрата" для однокомнатных квартир — 39 тыс. грн (7,7%), 46,8 тыс. грн (7,4%), 52 тыс. грн (7,1%). Тем не менее, есть и бюджетные варианты за 5,2 тыс. грн, 13 тыс. грн и 18,2 тыс. грн (по 0,1% предложений на рынке).

Градация стоимости за один "квадрат" следующая:

Деснянский район — 40 тыс. грн;

Дарницкий — 45,15 тыс. грн;

Святошинский — 47,12 тыс. грн;

Оболонский — 48,1 тыс. грн;

Подольский — 50,53 тыс. грн;

Днепровский — 51,5 тыс. грн;

Соломенский — 52,46 тыс. грн;

Голосеевский — 57,11 тыс. грн;

Шевченковский — 65,25 тыс. грн;

Печерский — 90,33 тыс. грн.

В каких регионах есть спрос на жилье

По информации портала по недвижимости, новое жилье имеет спрос в Закарпатской области. В Ужгороде фиксируют рост минимальных цен "квадрата" в новостройках (на 75% в гривне), Львове (на 79%), Ивано-Франковске (78%).

В Киеве в среднем минимальная цена увеличилась на 33%.

Что еще стоит знать

Напомним, государственную программу "є Відновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев. Кстати, "єОселя" станет более доступной. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.