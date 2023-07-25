Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Столичная недвижимость дорожает: как изменились цены "на вторичке" arrow

Столичная недвижимость дорожает: как изменились цены "на вторичке"

25 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Киеве дорожает - как изменились цены на вторичке
Ключи от дома. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве с начала года стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости существенно выросла. Цена за один квадратный метр повысилась почти на 1,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

Читайте также:

Как изменились цены "вторички"

Согласно данным аналитиков, за шесть месяцев года квартиры на "вторичке" подорожали с 49,82 тыс. грн до 51,29 тыс. грн. В то же время за последний месяц цена "квадрата" снизилась на 500 грн.

недвижимость
Источник: M2bomber

Больше всего предложений квартир с ценой "квадрата" для однокомнатных квартир — 39 тыс. грн (7,7%), 46,8 тыс. грн (7,4%), 52 тыс. грн (7,1%). Тем не менее, есть и бюджетные варианты за 5,2 тыс. грн, 13 тыс. грн и 18,2 тыс. грн (по 0,1% предложений на рынке).

Градация стоимости за один "квадрат" следующая:

  • Деснянский район — 40 тыс. грн;
  • Дарницкий — 45,15 тыс. грн;
  • Святошинский — 47,12 тыс. грн;
  • Оболонский — 48,1 тыс. грн;
  • Подольский — 50,53 тыс. грн;
  • Днепровский — 51,5 тыс. грн;
  • Соломенский — 52,46 тыс. грн;
  • Голосеевский — 57,11 тыс. грн;
  • Шевченковский — 65,25 тыс. грн;
  • Печерский — 90,33 тыс. грн.

В каких регионах есть спрос на жилье

По информации портала по недвижимости, новое жилье имеет спрос в Закарпатской области. В Ужгороде фиксируют рост минимальных цен "квадрата" в новостройках (на 75% в гривне), Львове (на 79%), Ивано-Франковске (78%).

В Киеве в среднем минимальная цена увеличилась на 33%.

Что еще стоит знать

Напомним, государственную программу "є Відновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев. Кстати, "єОселя" станет более доступной. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

04:45 Есть хитрый нюанс: что делать, если военкомы запрещают снимать вручение повестки

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз