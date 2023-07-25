Нерухомість у Києві дорожчає — як змінились ціни на вторинці

Ключі від оселі. Фото: Unplush

У Києві з початку року вартість квартир на вторинному ринку нерухомості суттєво зросла. Ціна за один квадратний метр підвищилась на майже 1,5 тис. грн.

Про це свідчить дані профільного порталу M2bomber.

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Як змінились ціни "вторинці"

Згідно з даними аналітиків, за шість місяців року квартири на "вторинці" подорожчали з 49,82 тис. грн до 51,29 тис. грн. Водночас, за останній місяць ціна "квадрата" знизилася на 500 грн.

Джерело: M2bomber

Найбільше пропозицій квартир із ціною "квадрата" для однокімнатних квартир — 39 тис. грн (7,7%), 46,8 тис. грн (7,4%), 52 тис. грн (7,1%). Проте є й бюджетні варіанти за 5,2 тис. грн, 13 тис. грн та 18,2 тис. грн (по 0,1% пропозицій на ринку).

Градація вартості за один "квадрат" наступна:

Деснянський район 40 тис. грн;

Дарницький — 45,15 тис. грн;

Святошинський — 47,12 тис. грн;

Оболонський — 48,1 тис. грн;

Подільський — 50,53 тис. грн;

Дніпровський — 51,5 тис. грн;

Солом'янський — 52,46 тис. грн;

Голосіївський — 57,11 тис. грн;

Шевченківський — 65,25 тис. грн;

Печерський — 90,33 тис. грн.

У яких регіонах є попит на житло

За інформацією порталу з нерухомості, нова нерухомість має попит у Закарпатській області. В Ужгороді фіксують зростання мінімальних цін "квадрату" в новобудовах (на 75% у гривні), у Львові (на 79%), Івано-Франківську (78%).

У Києві у середньому мінімальна вартість на 33%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців. До речі, "єОселя" стане доступнішою. Якщо раніше вона поширювалася тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.