Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Столична нерухомість дорожчає: як змінились ціни "на вторинці" arrow

Столична нерухомість дорожчає: як змінились ціни "на вторинці"

25 липня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нерухомість у Києві дорожчає — як змінились ціни на вторинці
Ключі від оселі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Києві з початку року вартість квартир на вторинному ринку нерухомості суттєво зросла. Ціна за один квадратний метр підвищилась на майже 1,5 тис. грн.

Про це свідчить дані профільного порталу M2bomber.

Читайте також:

Як змінились ціни "вторинці"

Згідно з даними аналітиків, за шість місяців року квартири на "вторинці" подорожчали з 49,82 тис. грн до 51,29 тис. грн. Водночас, за останній місяць ціна "квадрата" знизилася на 500 грн.

нерухомість
Джерело: M2bomber

Найбільше пропозицій квартир із ціною "квадрата" для однокімнатних квартир — 39 тис. грн (7,7%), 46,8 тис. грн (7,4%), 52 тис. грн (7,1%). Проте є й бюджетні варіанти за 5,2 тис. грн, 13  тис. грн та 18,2  тис. грн (по 0,1% пропозицій на ринку).

Градація вартості за один "квадрат" наступна:

  • Деснянський район  40 тис. грн;
  • Дарницький — 45,15 тис. грн;
  • Святошинський — 47,12 тис. грн;
  • Оболонський — 48,1 тис. грн;
  • Подільський — 50,53 тис. грн;
  • Дніпровський — 51,5 тис. грн;
  • Солом'янський — 52,46 тис. грн;
  • Голосіївський — 57,11 тис. грн;
  • Шевченківський — 65,25 тис. грн;
  • Печерський — 90,33 тис. грн.

У яких регіонах є попит на житло

За інформацією порталу з нерухомості, нова нерухомість має попит у Закарпатській області. В Ужгороді фіксують зростання мінімальних цін "квадрату" в новобудовах (на 75% у гривні), у Львові (на 79%), Івано-Франківську (78%).

У Києві у середньому мінімальна вартість на 33%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців. До речі, "єОселя" стане доступнішою. Якщо раніше вона поширювалася тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

08:50 Лунін змінить "Реал" на відомий клуб з іншої країни

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

04:45 Є хитрий нюанс: як діяти, якщо військкоми забороняють знімати вручення повістки

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз