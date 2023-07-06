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Стипендия в €10 тыс. для студентов: кто имеет право и как получить

6 июля 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Стипендия в €10 тыс. для студентов — кто имеет право и как получить
Европейская валюта в руках. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Центральный банк Еврозоны European Central Bank предложил помощь наиболее способным украинским студентам. Обещают гранты в 10 тысяч евро для 15 граждан.

Об этом говорится на странице ECB в Instagram.

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Кто получит грант в 10 тысяч

Как отмечают в банке, деньги будут предоставлены студентам украинских университетов, которые учатся на магистра некоторых специальностей.

"Мы предлагаем гранты в размере 10 тысяч евро 15 украинским выпускникам, которые учатся в аспирантуре по описанным отраслям или другим предметам, связанным с полномочиями и деятельностью ЕЦБ (например, математика, финансы, политология)", — говорится в сообщении.

ЕЦБ объяснил, что в прошлом году предложил стажировку 15 украинским выпускникам, что дало возможность получить представление о центральном банке и деятельности банковского надзора, а также о других отраслях.

В этом году планируют поддержать наиболее талантливых выпускников. Среди критериев:

  • гражданство Украины;
  • человек зачислен или собирается поступить на магистратуру по вычислительной технике, экономике, инженерии, праву, статистике или другим соответствующим отраслям (например, математике, финансам, политическим наукам) в вуз;
  • средняя оценка 80% или выше (с отличием или эквивалентом) в обучении на бакалавриате.

Студенты получат:

  • грант в размере 10 тыс. евро для финансирования обучения и других связанных с этим расходов;
  • появится возможность общаться с коллегами-учеными в подобных сферах.

Заявки можно подавать до 4 августа, заполнив анкету по ссылке.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.

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