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Допомога у €10 тис. для студентів: хто має право та як отримати

6 липня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у €10 тис. для студентів — хто має право та як отримати
Європейська валюта у руках. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Центральний банк Єврозони European Central Bank запропонував допомогу найбільш здібним українським студентам. Обіцяють гранти в розмірі 10 тисяч євро для 15 громадян.

Про це йдеться на сторінці ECB в Instagram.

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Як зазначають у банку, гроші нададуть студентам українських університетів, які навчаються на магістра деяких спеціальностей.

"Ми пропонуємо гранти в розмірі 10 тисяч євро 15 українським випускникам, які навчаються в аспірантурі за описаними галузями або іншими предметами, пов’язаними з повноваженнями та діяльністю ЄЦБ (наприклад, математика, фінанси, політологія)", — йдеться у повідомленні.

ЄЦБ пояснив, що торік запропонував стажування 15 українським випускникам, що дало можливість отримати уявлення про центральний банк та діяльність банківського нагляду, а також в інших галузях.

Цьогоріч планують підтримати найбільш талановитих випускників. Серед критеріїв:

  • громадянство України;
  • людина зарахована або збирається вступити до магістратури з обчислювальної техніки, економіки, інженерії, права, статистики чи інших відповідних галузей (наприклад, математики, фінансів, політичних наук) у вуз;
  • середня оцінка 80% або вище (з відзнакою чи еквівалент) у навчанні на бакалавраті.

Студенти отримають:

  • грант у розмірі 10 тис. євро для фінансування навчання та інших пов’язаних з цим витрат;
  • з'явиться можливість спілкуватися з колегами-вченими в подібних сферах.

Заявки можна подавати до 4 серпня, заповнивши анкету за посиланням.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.

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