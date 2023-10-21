Стало известно, сколько украинцев воспользовалось соцпомощью от Польши за прошлый год
В 2022 году социальной помощью, предоставляемой Польшей, воспользовались 1 миллион 111 тысяч украинцев и 612 тысяч семей из Украины. В общей сложности сумма предоставленных льгот составила 364,8 млн злотых, то есть 3,1 млрд грн.
Об этом говорится в отчете Центрального статистического управления Польши.
Помощь для украинцев
Отмечается, что почти каждый пятый украинец, которому была оказана такая помощь, находился в Мазовецком воеводстве, центр которого расположен в Варшаве. В процентном отношении — это 21,8% всех украинцев, то есть 242,6 тысячи человек.
Меньше всего получили помощь граждане Украины, проживавшие в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши, центр — Кельц, а именно 17,4 тысячи человек (1,6%).
Категории для поддержки граждан
В управлении объяснили, что социальная помощь для украинцев в Польше делится на три вида:
- одноразовая денежная помощь в размере 300 злотых на человека (около 2 600 грн),
- помощь в виде питания,
- другие выплаты.
"В Польше для граждан Украины остаются доступными социальные льготы от государства, которые ежемесячно продолжают выплаты в рамках программы 500+ на ребенка. А также есть возможность подавать заявки на программы помощи международным благотворительным фондам и волонтерским организациям", — отметила руководительница Фонда поддержки мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.
Напомним, Польша приняла рекордное количество беженцев из Украины, среди которых есть много пожилых людей. Сейчас в стране проживает почти 73 тысячи украинцев от 60 лет. Мы рассказали, с какими трудностями приходится сталкиваться украинцам каждый день.
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