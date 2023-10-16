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У Польщі після виборів фіксують стрімке зростання злотого

16 жовтня 2023 13:45
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Козюк Тетяна
редактор
У Польщі після виборів фіксують стрімке зростання злотого
Парламентські вибори в Польщі. Фото: Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після виборів у Польщі, які відбулися цієї неділі, Варшавська фондова біржа  почала стрімко зростати. Зокрема, йдеться й про польський злотий, який теж поступово зміцнюється. 

Про це йдеться у матеріалі видання RMF24.

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Повідомляється, що на валютному ринку євро дешевшає і коштує наразі 4,47 злотих. Це на 10 грошів менше, ніж було на минулому тижні. Своєю чергою, подешевшав і франк — його вартість становить 4,70 злотих. Ціна долара — 4,25 злотих. 

Це, як йдеться у виданні, можна пояснити тим, що ймовірний прихід до влади опозиції збільшує шанси Польщі отримати 36 мільярдів євро в рамках Національного плану реконструкції.

Відтак, у випадку усіх валют, окрім долара, злотий зміг компенсувати усі витрати проводвж останнього місяця у передвиборчий період. 

Вибори в Польщі

Нагадаємо, 15 жовтня  у Польщі відбулися вибори до Сейму та Сенату. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 за київським часом та працюватимуть до 22:00. 

Під час голосування в одній з дільниць помітили прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Додамо, у Кракові кілька десятків окружних виборчих комісій потребували додаткових бюлетенів. Також одна комісія доставила додаткову скриньку через заповненість інших. 

За попердніми результатами екзитполу партія ПіС ("Право і Солідарність") під час парламентських виборів у Польщі попередньо отримала найбільше голосів громадян країни. Зазначається, що вона перебуває при владі з 2015 року.

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