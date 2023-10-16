В Польше после выборов фиксируют стремительный рост злотого

Парламентские выборы в Польше. Фото: Paweł Małecki / Agencja Wyborcza.pl

После прошедших в воскресенье выборов в Польше Варшавская фондовая биржа начала стремительно расти. В частности, речь идет и о польском злотом, который тоже постепенно укрепляется.

Об этом говорится в материале издания RMF24.

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Сообщается, что на валютном рынке евро дешевеет и стоит 4,47 злотых. Это на 10 грошей меньше, чем было на прошлой неделе. В свою очередь подешевел и франк — его стоимость составляет 4,70 злотых. Цена доллара — 4,25 злотых.

Это, как говорится в издании, объяснимо тем, что вероятный приход к власти оппозиции увеличивает шансы Польши получить 36 миллиардов евро в рамках Национального плана реконструкции.

Следовательно, в случае всех валют, кроме доллара, злотый смог компенсировать все расходы проводов последнего месяца в предвыборный период.

Выборы в Польше

Напомним, 15 октября в Польше состоялись выборы в Сейма и Сенат. Избирательные участки открылись в 08:00 по Киеву и будут работать до 22:00.

Во время голосования на одном из участков заметили премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Добавим, в Кракове несколько десятков окружных избирательных комиссий нуждались в дополнительных бюллетенях. Также одна комиссия доставила дополнительный ящик из-за заполненности других.

По предварительным результатам экзитпола партия ПиС ("Право и Солидарность") во время парламентских выборов в Польше предварительно получила больше голосов граждан страны. Отмечается, что она находится у власти с 2015 года.