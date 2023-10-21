Стало відомо, скільки українців скористалося соцдопомогою від Польщі за минулий рік

Українські біженці в Польщі. Фото: InPoland

У 2022 році соціальною допомогою, яку надавала Польща, скористалися 1 мільйон 111 тисяч українців та 612 тисяч сімей з України. Загалом сума наданих пільг склала 364,8 млн злотих, тобто 3,1 млрд грн.

Про це йдеться у звіті Центрального статистичного управління Польщі.

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Допомога для українців

Зазначається, що майже кожен п'ятий українець, якому надали таку допомогу, знаходився у Мазовецькому воєводстві, центр якого розташований у Варшаві. У відсотковому відношенні — це 21,8% всіх українців, тобто 242,6 тисяч осіб.

Найменше отримали допомогу громадяни України, які мешкали у Свентокшиському воєводстві на південному сході Польщі, центр — Кельц, а саме 17,4 тисяч осіб (1,6%).

Категорії для підтримки громадян

В управлінні пояснили, що соціальна допомога для українців у Польщі поділяється на три види:

одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу (близько 2 600 грн),

допомогу у вигляді харчування,

інші виплати.

"У Польщі для громадян України залишаються доступними соціальні пільги від держави, які щомісяця продовжують виплати в рамках програми 500+ на дитину. А також є можливість подавати заявки на програми допомоги міжнародних благодійних фондів та волонтерських організацій", — зауважила очільниця Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.

Нагадаємо, Польща прийняла рекордну кількість біженців з України, серед яких багато людей похилого віку. Зараз у країні проживає майже 73 тисячі українців віком від 60 років. Ми розповіли, з якими труднощами доводиться стикатися українцям щодня.