Стало известно, как выглядит самая дорогая квартира в мире

Самая дорогая квартира в мире. Фото: Tengri Travel

В самом сердце Нью-Йорка, в здании Central Park Tower, располагается пентхаус, который занимает три этажа и является самой дорогой квартирой на земле. Стоимость жилища составляет 250 миллионов долларов.

Об этом сообщил блоггер Енес Юлмазер.

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По словам блогера, пентхаус обладает 7 спальнями, 8 ванными комнатами, а его внутренняя площадь составляет внушительные 1630 квадратных метров.

Этот пентхаус расположен на удивительной высоте 472 метров над городской чертой, на 129-м этаже самого высокого жилого здания на земле — Central Park Tower. Он также обладает самой большой в мире открытой террасой размером в 133 квадратных метра. Просторные комнаты, персональный бальный зал, стеклянные стены, круглые окна с панорамным видом на всю столицу, и потолки высотой до 9 метров — всё это составляет лишь часть того, что вы найдете в этом роскошном помещении.

"Просто невероятно. Отсюда виден весь парк целиком. Озеро в Центральном парке кажется таким крохотным. Видимо, все дело в высоте 432 метра над Нью-Йорком — вот почему здесь так красиво", — говорит блогер.

Видеоблогер утверждает, что расположение комнат в квартире можно легко изменить согласно вкусам новых жителей.

"Вы в своих руках держите полную свободу преобразовать это пространство, снести стены, изменить путь коридоров, чтобы оно идеально соответствовало вашим потребностям. Я это говорю потому что, мне кажется, будущему владельцу захочется внести в этот пентхаус свою индивидуальность, и этот пентхаус прекрасно подходит для этого", — подводит итог автор видео.

Напомним, что в Киеве на рынке недвижимости список самых дорогих предложений возглавляет роскошная пятикомнатная квартира. Ее оценивают почти в шесть миллионов долларов.