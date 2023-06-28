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Почти $6 млн: как выглядит самая дорогая VIP-квартира в Киеве

28 июня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Киеве — сколько стоит самая дорогая VIP-квартира
ЖК Diamond Hill в Киеве. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве на рынке недвижимости список самых дорогих предложений возглавляет роскошная пятикомнатная квартира. Ее оценивают почти в шесть миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте объявлений Flatfy.ua.

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Речь идет об апартаментах общей площадью 390 квадратных метров. Квартира расположена на 13-м этаже жилого комплекса премиумкласса Diamond Hill.

квартира
Источник: flatfy.ua

Как сообщают в объявлении, в квартире элитной многоэтажки еще никто не проживал.

квартира
Источник: flatfy.ua

Дом с "новым авторским ремонтом" — полностью обустроен техникой и мебелью. Отделка квартиры выполнена в современном стиле.

В апартаментах есть четыре туалета, три спальни, гостиная и даже серверная комната.

квартира
Источник: flatfy.ua
квартира
Источник: flatfy.ua
квартира
Источник: flatfy.ua

Также есть встроенная система "умный дом".

квартира
Источник: flatfy.ua

Самые дорогие апартаменты на столичном рынке оценивают в 5,88 миллиона долларов.

квартира
Источник: flatfy.ua
квартира
Источник: flatfy.ua

Также отмечается, что на территории жилого комплекса есть SPA-зона с бассейном и фитнес-центр.

Больше о недвижимости

Напомним, в Украине граждане в июле должны уплатить налог на недвижимость. Его стягивают за "лишние" квадратные метры, однако для некоторых есть определенные исключения.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.

 

 

 

 

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