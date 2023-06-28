Недвижимость в Киеве — сколько стоит самая дорогая VIP-квартира

ЖК Diamond Hill в Киеве. Фото: google.com

В Киеве на рынке недвижимости список самых дорогих предложений возглавляет роскошная пятикомнатная квартира. Ее оценивают почти в шесть миллионов долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте объявлений Flatfy.ua.

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Речь идет об апартаментах общей площадью 390 квадратных метров. Квартира расположена на 13-м этаже жилого комплекса премиумкласса Diamond Hill.

Источник: flatfy.ua

Как сообщают в объявлении, в квартире элитной многоэтажки еще никто не проживал.

Источник: flatfy.ua

Дом с "новым авторским ремонтом" — полностью обустроен техникой и мебелью. Отделка квартиры выполнена в современном стиле.

В апартаментах есть четыре туалета, три спальни, гостиная и даже серверная комната.

Источник: flatfy.ua

Источник: flatfy.ua

Источник: flatfy.ua

Также есть встроенная система "умный дом".

Источник: flatfy.ua

Самые дорогие апартаменты на столичном рынке оценивают в 5,88 миллиона долларов.

Источник: flatfy.ua

Источник: flatfy.ua

Также отмечается, что на территории жилого комплекса есть SPA-зона с бассейном и фитнес-центр.

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Напомним, в Украине граждане в июле должны уплатить налог на недвижимость. Его стягивают за "лишние" квадратные метры, однако для некоторых есть определенные исключения.

Также мы писали, что на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.