Нерухомість у Києві — скільки коштує найдорожча VIP-квартира

Майже $6 млн: який вигляд має найдорожча VIP-квартира в Києві
У Києві на ринку нерухомості список найдорожчих пропозицій очолює розкішна п'ятикімнатна квартира. Її оцінюють у майже шість мільйонів доларів.
Про це свідчать дані на сайті оголошень Flatfy.ua.
Який вигляд має люксове житло
Йдеться про апартаменти загальною площею 390 квадратних метрів. Квартира розташована на 13 поверсі житлового комплексу преміумкласу Diamond Hill.
Як повідомляють в оголошенні, у квартирі елітної багатоповерхівки ще ніхто не проживав.
Оселя з "новим авторським ремонтом" — повністю облаштована технікою та меблями. Оздоблення квартири виконане у сучасному стилі.
В апартаментах наявні чотири туалети, три спальні, вітальня та навіть серверна кімната.
Також є вбудована система "розумний дім".
Найдорожчі апартаменти на столичному ринку оцінюють у 5,88 мільйона доларів.
Також зазначається, що на території житлового комплексу є SPA-зона з басейном та фітнес-центр.
Більше про нерухомість
Нагадаємо, в Україні громадяни у липні мають сплатити податок на нерухомість. Його стягують за "зайві" квадратні метри, проте для декого є певні винятки.
Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.