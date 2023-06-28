Нерухомість у Києві — скільки коштує найдорожча VIP-квартира

ЖК Diamond Hill у Києві. Фото: google.com

У Києві на ринку нерухомості список найдорожчих пропозицій очолює розкішна п'ятикімнатна квартира. Її оцінюють у майже шість мільйонів доларів.

Про це свідчать дані на сайті оголошень Flatfy.ua.

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Йдеться про апартаменти загальною площею 390 квадратних метрів. Квартира розташована на 13 поверсі житлового комплексу преміумкласу Diamond Hill.

Джерело: flatfy.ua

Як повідомляють в оголошенні, у квартирі елітної багатоповерхівки ще ніхто не проживав.

Джерело: flatfy.ua

Оселя з "новим авторським ремонтом" — повністю облаштована технікою та меблями. Оздоблення квартири виконане у сучасному стилі.

В апартаментах наявні чотири туалети, три спальні, вітальня та навіть серверна кімната.

Джерело: flatfy.ua

Джерело: flatfy.ua

Джерело: flatfy.ua

Також є вбудована система "розумний дім".

Джерело: flatfy.ua

Найдорожчі апартаменти на столичному ринку оцінюють у 5,88 мільйона доларів.

Джерело: flatfy.ua

Джерело: flatfy.ua

Також зазначається, що на території житлового комплексу є SPA-зона з басейном та фітнес-центр.

Більше про нерухомість

Нагадаємо, в Україні громадяни у липні мають сплатити податок на нерухомість. Його стягують за "зайві" квадратні метри, проте для декого є певні винятки.

Також ми писали, що на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.