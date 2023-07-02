Стало відомо, як виглядає найдорожча квартира у світі

Найдорожча квартира у світі. Фото: Tengri Travel

У самому серці Нью-Йорка, в будівлі Central Park Tower, розташований пентхаус, який займає три поверхи і є найдорожчою квартирою на землі. Вартість житла становить 250 мільйонів доларів.

Про це повідомив блогер Єнес Юлмазер.

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За словами блогера, пентхаус має сім спалень, вісім ванних кімнат, а його внутрішня площа становить 1630 квадратних метрів.

Цей пентхаус розташований на дивовижній висоті 472 метри над межею міста, на 129-му поверсі найвищої житлової будівлі на землі — Central Park Tower. Він також має найбільшу у світі відкриту терасою розміром 133 квадратні метри. Просторі кімнати, персональний бальний зал, скляні стіни, круглі вікна з панорамним видом на всю столицю і стелі заввишки до 9 метрів — все це лише частина того, що ви знайдете в цьому розкішному приміщенні.

"Просто неймовірно. Звідси видно весь парк цілком. Озеро в Центральному парку здається таким крихітним. Мабуть, вся справа у висоті 432 метри над Нью-Йорком — ось чому тут так гарно", — каже блогер.

Відеоблогер стверджує, що розташування кімнат у квартирі можна легко змінити згідно зі смаками нових мешканців.

"Ви у своїх руках тримаєте повну свободу перетворити цей простір, знести стіни, змінити шлях коридорів, щоб він ідеально відповідав вашим потребам. для цього", — підбиває підсумок автор відео.

Нагадаємо, що у Києві на ринку нерухомості список найдорожчих пропозицій очолює розкішна п'ятикімнатна квартира. Її оцінюють майже у шість мільйонів доларів.