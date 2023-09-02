Сколько получают учителя: оплата труда педагогов в 2023 году

Учительница помогает ученице. Фото: freepik.com

Украинским учителям обещают повысить зарплаты, причем должностной оклад педагогов за последние несколько лет немного вырос. Стало известно, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине, что зависит от нескольких факторов.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Какая самая низкая зарплата у учителя

Отмечается, что на размер учительской заработной платы влияет:

должностной оклад;

надбавка за выслугу лет;

надбавка за престижность труда;

вознаграждение за добросовестный труд;

помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска;

надбавки за классное руководство;

надбавки за проверку тетрадей.

В МОН отметили, что самый низкий должностной оклад на 2023 год — 5699 грн. Его получает молодой учитель без стажа работы.

Однако минимальная средняя зарплата для учителя без стажа выше, в том числе сюда входят надбавки:

за выслугу лет — 627 грн (10% для молодых учителей);

за престижность труда — 1254 грн;

за добросовестный труд — 522 грн.

За классное руководство можно получить около 1300 гривен. Если учитель получает пособие на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска, то к его зарплате прибавляют 522 гривны. Таким образом, средняя заработная плата молодого учителя без стажа, по данным МОН, составляет 10 574 грн.

Какую самую высокую зарплату может получить учитель

По данным Минобразования, директора школ получают самые высокие зарплаты — более 16 000 грн. Заработная плата учителя І категории — около 12 900 грн, учителя ІІ категории — более 13 700 грн. По информации портала "Всеобразование", учителям высшей категории могут выплачивать до 21 000 грн, а директорам школ — максимально до 23 000 грн.

Какие надбавки могут получать учителя

Учителя получают надбавку за стаж работы в следующих размерах:

свыше 3 лет — 10%;

более 10 лет — 20%;

более 20 лет — 30% должностного оклада.

Также предусмотрены доплаты за классное руководство, составляющие 20% в 1-4 классах и 25% — в 5-11 классах.

Есть доплата и за проверку работ:

по математике — 15%;

по языку и литературе — 20%;

иностранного языка, технической механики (конструирования) и чертежи — 10%;

в 1-4 классах учреждений общего среднего образования — 15%.

"На повышение зарплаты на 15% имеют право учителя, получившие педагогические звания "учитель-методист", "преподаватель-методист", "воспитатель-методист", "мастер производственного обучения I категории". На 10% должностной оклад повышают педагогические звания "старший учитель", "старший преподаватель", "старший воспитатель", "руководитель кружка – методист", "педагог-организатор-методист", "практический психолог-методист", "старший вожатый-методист", "мастер производственного обучения II категории", — говорится в материале издания.

Повысят ли зарплату учителям

Напомним, что Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о намерении повысить заработную плату для учителей и директоров школ. По его словам, пилотную модель увеличения заработной платы планируется запустить в 500 учебных заведениях.

В течение 2024-2025 годов министерство запустит пилотный проект оплаты труда нового формата в 500 школах, ведь главной целью является выход из единой тарифной сетки.

"Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% — надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты от директора школы. И самое главное — стремимся повысить зарплату", — отметил министр.