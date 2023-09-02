Скільки отримують вчителі: оплата праці педагогів у 2023 році

Вчителька навчає ученицю. Фото: freepik.com

Українським вчителям обіцяють підвищити зарплати, причому посадовий оклад педагогів за останні кілька років трохи зріс. Стало відомо, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги в Україні, що залежить від декількох факторів.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Яка найнижча зарплата вчителя

Зазначається, що на розмір вчительської заробітної плати впливає:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за престижність праці;

винагорода за сумлінну працю;

допомога на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки;

надбавки за класне керівництво;

надбавки за перевірку зошитів.

У МОН зазначили, що найнижчий посадовий оклад станом на 2023 рік — 5699 грн. Його отримує молодий вчитель без стажу роботи.

Проте мінімальна середня зарплата для вчителя без стажу вища, зокрема сюди входять надбавки:

за вислугу років — 627 грн (10% для молодих вчителів);

за престижність праці — 1254 грн;

за сумлінну працю — 522 грн.

За класне керівництво можна отримати близько 1300 гривень. Якщо вчитель отримує допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, то до його зарплати додають 522 гривні. Таким чином середня заробітна плата молодого вчителя без стажу, за даними МОН, становить 10 574 грн.

Яку найвищу зарплату може отримати вчитель

За даними Міносвіти, директори шкіл отримують найвищі зарплати — понад 16 000 грн. Заробітна плата вчителя І категорії — близько 12 900 грн, вчителя ІІ категорії — понад 13 700 грн. За інформацією порталу "Всеосвіта", вчителям вищої категорії можуть виплачувати до 21 000 грн, а директорам шкіл — максимально до 23 000 грн.

Які надбавки можуть отримувати вчителі

Вчителі отримують надбавку за стаж роботи в таких розмірах:

понад 3 роки — 10%;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30% посадового окладу.

Також передбачені доплати за класне керівництво, які становлять 20% в 1-4 класи і 25% — в 5-11 класах.

Є доплата й за перевірку робіт:

з математики — 15%;

з мови та літератури — 20%;

іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення — 10 %;

у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти — 15 %.

"На підвищення зарплати на 15% мають право вчителі, які отримали педагогічні звання "вчитель-методист", "викладач-методист", "вихователь-методист", "майстер виробничого навчання I категорії". На 10% посадовий оклад підвищують за педагогічні звання "старший вчитель", "старший викладач", "старший вихователь", "керівник гуртка – методист", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог-методист", "старший вожатий-методист", "майстер виробничого навчання II категорії", — йдеться в матеріалі видання.

Чи підвищать зарплату вчителям

Нагадаємо, що Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про намір підвищити заробітну плату для вчителів та директорів шкіл. За його висловами, пілотну модель збільшення заробітної плати планується запустити в 500 навчальних закладах.

Протягом 2024-2025 років міністерство запустить пілотний проєкт оплати праці нового формату в 500 школах, адже головною метою є вихід з єдиної тарифної сітки.

"Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% — надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати та доплати від директора школи. І найголовніше — прагнемо підвищити зарплату", — зазначив міністр.