Штрафы после 31 августа — украинцев предупредили о наказании за неуплату налогов

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане должны до 31 августа 2023 года уплатить налог на недвижимость (квартиру или дом). Иначе — грозят штрафы.

Об этом сообщает издание NV.ua.

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Кто должен платить налог

Налог нужно платить за недвижимость именно с "лишними" квадратными метрами. Для частных домов установлена норма — если площадь превышает более 120 кв. м, для квартир — если площадь более 60 кв. м.

При этом сумму оплаты привязывают к минимальной заработной плате, установленной на начало января отчетного года, которая не должна превышать 1,5% за один квадратный метр. В этом году "отчетным" считается 2022 год.

Размер минимальной зарплаты в январе прошлого года составил 6,5 тысячи гривен. Следовательно, максимальная ставка за каждый так называемый "лишний" квадратный метр не может быть выше 97,5 гривны.

В качестве примера, если площадь квартиры 70 кв. м (т.е. превышение норматива составляет 10 кв. м), придется отдать налоговикам 975 гривен. Если значительно больше нормы, то и суммы, соответственно, будут выше.

Наказание за неуплату налогов

Граждане до 1 июля текущего года должны были получить квитанции для оплаты "кладового" на недвижимость, а дедлайн для уплаты налога — до 31 августа. В случае, если квитанции до сих пор нет, необходимо самостоятельно обратиться в налоговые органы.

Если не уплатить налог в течение 30 дней, штраф будет составлять 10% суммы долга, при задержке более 30 календарных суток — 20%.

Что еще стоит знать

Напомним, на столичном рынке недвижимости продолжают расти цены на аренду. Речь идет о стоимости аренды жилья во всех сегментах.

Также мы писали, что в Украине госпрограмму "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.