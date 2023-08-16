Штрафи після 31 серпня — українців попередили про покарання за несплату податків

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни мають до 31 серпня 2023 року сплатити податок на нерухомість (квартиру чи будинок). Інакше — загрожують штрафи.

Про це повідомляє видання NV.ua.

Читайте також:

Хто повинен платити податок

Податок потрібно платити за нерухомість саме із "зайвими" квадратними метрами. Для приватних будинків встановлена норма — якщо площа перевищує понад 120 кв. м, для квартир — якщо площа більше 60 кв. м.

При цьому суму оплати прив’язують до мінімальної заробітної платні, встановленої на початок січня звітного року і яка не має перевищувати 1,5% за один квадратний метр. Цьогоріч "звітним" вважається 2022 рік.

Розмір мінімальної зарплати у січні минулого року становив 6,5 тис. гривень. Відтак, максимальна ставка за кожен так званий "зайвий" квадратний метр не може бути вищою за 97,5 гривні.

Як приклад, якщо площа квартири 70 кв. м (тобто перевищення нормативу становить 10 кв. м), то доведеться віддати податківцям 975 гривень. Якщо значно більше за норму, то й суми, відповідно, будуть вищі.

Покарання за несплату податків

Громадяни до 1 липня поточного року мали отримати квитанції для оплати "комірного" на нерухомість, а дедлайн для сплати податку — до 31 серпня. У разі, якщо квитанції досі немає, то необхідно самостійно звернутись у податкові органи.

Якщо не сплатити податок упродовж 30 днів, штраф становитиме 10% від суми боргу, при затримці понад 30 календарних діб — 20%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.

Також ми писали, що в Україні держпрограму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.