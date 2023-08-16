Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Штрафи в Україні: кому загрожує покарання після 31 серпня arrow

Штрафи в Україні: кому загрожує покарання після 31 серпня

16 серпня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи після 31 серпня — українців попередили про покарання за несплату податків
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни мають до 31 серпня 2023 року сплатити податок на нерухомість (квартиру чи будинок). Інакше — загрожують штрафи.

Про це повідомляє видання NV.ua.

Читайте також:

Хто повинен платити податок

Податок потрібно платити за нерухомість саме із "зайвими" квадратними метрами. Для приватних будинків встановлена норма — якщо площа перевищує понад 120 кв. м, для квартир — якщо площа більше 60 кв. м.

При цьому суму оплати прив’язують до мінімальної заробітної платні, встановленої на початок січня звітного року і яка не має перевищувати 1,5% за один квадратний метр. Цьогоріч "звітним" вважається 2022 рік.

Розмір мінімальної зарплати у січні минулого року становив 6,5 тис. гривень. Відтак, максимальна ставка за кожен так званий "зайвий" квадратний метр не може бути вищою за 97,5 гривні.

Як приклад, якщо площа квартири 70 кв. м (тобто перевищення нормативу становить 10 кв. м), то доведеться віддати податківцям 975 гривень. Якщо значно більше за норму, то й суми, відповідно, будуть вищі.

Покарання за несплату податків

Громадяни до 1 липня поточного року мали отримати квитанції для оплати "комірного" на нерухомість, а дедлайн для сплати податку — до 31 серпня. У разі, якщо квитанції досі немає, то необхідно самостійно звернутись у податкові органи.

Якщо не сплатити податок упродовж 30 днів, штраф становитиме 10% від суми боргу, при затримці понад 30 календарних діб — 20%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на столичному ринку нерухомості продовжують зростати ціни на оренду. Йдеться про вартість винайму житла в усіх без винятку сегментах.

Також ми писали, що в Україні держпрограму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз