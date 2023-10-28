Штрафы в Украине — кому придется платить 85 тыс. грн

Кошелек в руках. Фото: Unplush

В Украине народные депутаты намерены ужесточить наказание за одно из нарушений. Соответствующий законопроект уже внесли в Верховную Раду.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

За что усилят наказание украинцев

Речь идет о законопроекте № 10175 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности".

Источник: ВРУ

Документ предусматривает ужесточение ответственности:

за повторные нарушения в течение года по вопросу пожарной безопасности;

за использование противопожарной, аварийно-спасательной, разной спецтехники или средств противопожарной защиты не по назначению.

Предлагают установить следующие штрафы:

для граждан — от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3,4 тыс. — 5,1 тыс. грн ;

; для должностных лиц и физлиц-предпринимателей — от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 5,1 тыс. — 6,8 тыс. грн.

Кроме того, проект закона предусматривает уголовную ответственность за нарушение норм пожарной безопасности, за игнорирование предписаний, распоряжений и постановлений чиновников органов власти, реализующих политику по вопросам госнадзора в сфере пожарной и техногенной безопасности. А также за создание препятствий для их деятельности, совершенное лицом-нарушителем. Речь идет о лицах, с которых в течение года было совершено админвзыскание за такие же нарушения.

Наказание за нарушение — штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 34 тыс. грн — 85 тыс. грн или исправительные работы сроком до одного года.

Больше о штрафах

В Украине могут запретить продажу программного обеспечения для налогового и бухгалтерского учета, при создании которого использовался программный код на языке страны-агрессорки. За нарушение предлагают наказывать гигантскими штрафами.

Ранее сообщалось, что в Государственной налоговой службе Украины предупреждают украинцев о системе наказаний за нарушения в сфере продаж онлайн. В частности, теперь строго наказывают за нелегальный бизнес в соцсетях Facebook и Instagram.